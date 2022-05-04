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Bodrum’a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi: İki binden fazla odası var

Muğla'nın Bodrum ilçesine tarihinin en büyük yolcu gemisi gelirken, gemi bandoyla karşılandı. İçinde lüks otel konforunda 2 bin 116 kamara bulunan gemide bin 254 yolcu ve bin 78 personel bulunduğu bildirildi. Dev gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini adasına hareket edecek.

Ekleme: 4.05.2022 - 15:49 Güncelleme: 4.05.2022 - 15:50 / Editör: Ozge Selin
Bodrum’a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi: İki binden fazla odası varSabah saatlerinde ilçeye gelen İtalyan bayraklı 323 metre uzunluğunda 135 bin ton ağırlığındaki “Costa Venezia” isimli gemi, Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi.

İçinde lüks otel konforunda 2 bin 116 kamara bulunan gemide bin 254 yolcu ve bin 78 personel bulunduğu bildirildi. Gemi, Bodrum Bandosu’nun müzikleri eşliğinde karşılandı.

Çoğunluğu Alman, İtalyan ve Rus uyruklu turistler, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum’u gezdi. Kimileri ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerken kimileri de ilçe merkezinde yürüyüş ve alış veriş yaptı. Kimileri de tekne turuna çıkarak Bodrum’un birbirinden eşsiz koylarını görme fırsatı yakaladı.

Gemi yolcularından Avusturya uyruklu Barbara Reinprecht, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Gezimiz harika geçiyor. Bu benim kruvaziyer tatilim ama sonuncu olmayacak. Gemide her şeyimiz var. Manzara mükemmel. Ben de keyfini çıkarıyorum.” dedi.


Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan ise sezonda toplam 150 gemi beklediklerini ifade ederek “Bodrum tarihinin en büyük gemisini bugün limanımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sezona çok hızlı başladık. 2022 için 150 gemi, 200 bin yolcu beklenmekte. Doğu Akdeniz cruise turizmi geri döndü. Heyecanla yeni gemileri bekliyoruz" diye konuştu.

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