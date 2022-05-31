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Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7,3 büyüdü. Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve yılın tamamında ise yüzde 11 büyümüştü.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı
Ekleme: 31.05.2022 - 10:02 Güncelleme: 31.05.2022 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı
Covid-19 yılı olarak anılan 2020'de Çin ile beraber pozitif büyeyen kaydeden iki ülkeden birisi olan Türkiye, 2021 yılında da yüzde 11 büyeyerek OECD'ye damga vurmuştu. Türkiye ekonomisi 2022 yılında da yakaladığı bu ivmeyi kaybetmiyor. TÜİK'in açıkladığı 2022 yılı ilk çeyrek rakamlarına göre Türkiye, yüzde 7,3 büyüyerek beklentileri aştı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ 2022'İN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7,3 BÜYÜYEREK BEKLENTİLERİ AŞTI

Yeni ekonomi modeliyle 'İhracat yönlü büyüme stratejisi'ni benimseyen Türkiye ekonomisi, 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüyerek beklentileri aştı. Beklenti yüzde 7 büyüme olması yönündeydi.

Dünyada merkez bankalarının ABD Merkez Bankası (Fed) öncülüğünde sıkı para politikası adımları attığı ve birçok büyük ekonominin 'Resesyon' sinyali verdiği ortamda Türkiye ekonomisinin yakaladığı büyüme ivmesi sürüyor.

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) 2022 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %7,3 ARTTI

GSYH 2022 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2022 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %24,2 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri %24,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri %16,8, hizmetler %14,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %8,9, sanayi %7,4, diğer hizmet faaliyetleri %6,8, gayrimenkul faaliyetleri %5,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %5,2 ve tarım %0,9 arttı. İnşaat sektörü ise %7,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı.

GSYH 2022 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 2 TRİLYON 496 MİLYAR 328 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %79,5 artarak 2 trilyon 496 milyar 328 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 179 milyar 800 milyon olarak gerçekleşti


YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2022 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %19,5 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %19,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %1,1 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2022 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %16,8, İTHALATI İSE %2,3 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %16,8, ithalatı ise %2,3 arttı.


İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2022 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %59,7 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %59,7, net işletme artığı/karma gelir ise %88,1 arttı.


İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %31,5 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %35,5 iken bu oran 2022 yılında %31,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %45,6 iken %47,6 oldu.
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