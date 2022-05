Tapu işlemleri noterde yapılabilecek! Bakan Bozdağ açıkladı: Vatandaşa büyük kolaylık geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nin açılışında kira düzenlemesi ve tapu alım satım işlemleri üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı.KİRA DÜZENLEMESİ BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAKBakanlıkların kira düzenlemesiyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Bakan Bozdağ, "Ortaya çıkan formül Cumhurbaşkanımıza arz edildikten sonra değerlendirilecek ve arkasından gerekli adımlar atılacak" dedi.KİRA FİYATLARI İÇİN ANLAŞMAZLIKLARI ARABULUCU ÇÖZECEKYapılacak düzenlemeyle kira ihtilaflarının tamamının arabuluculara gönderme konusunda kararlı olduklarını söyleyen Bozdağ, "Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Hazırlıklar bittiğinde bu hazırlıklar Meclis'te değerlendirilecek ve Meclis'in kabulü halinde yasalaşacaktır" dedi.Bakan Bozdağ, Rize ve Ankara Personel Eğitim Merkezlerinden sonra 2017 yılında temelleri atılan Yozgat Personel Eğitim Merkezinin Türkiye için büyük bir görevi ifa edeceğini söyleyerek, eğitim merkezinde 504 kişinin eğitim vermesine imkan veren 12 salon olduğunu, 378 kişinin de aynı anda konaklayabildiği bilgisini paylaştı."HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI LAFTA OLAN BİR MÜESSESE OLMAYACAK"Hakim ve savcı yardımcılığına ilişkin bilgi veren Bakan Bozdağ, "Hakim ve savcılık sınavını kazanan her bir evladımızı hakim ve savcı yardımcısı olarak ataması yapılacak. Önce 3 ay Adalet Akademisinde bir temel eğitim sonra hakim ve savcı sınıfına ayrılanların tespiti sonra da adliyelere gidecekler. Her hakime bir tane ama ihtiyaç olursa iki de olabilir, hakim yardımcısı veya savcı yardımcısı atanacak ve bunlar iyi yetişmiş hakim ve savcılarımız arasından seçilecek. Onların bu işi iyi yapmaları için de bir takım destekler de yasal ve uygulama itibariyle sağlanacak. Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak, kanun da statüsü olacak. Görevleri kanunda tek tek yazılacak. Bir nevi usta çırak ilişkisi içerisinde hakimlerimiz savcılarımız yardımcılarını yetiştirecek. Böylelikle hakim ve savcılarımızı yetkin bir şekilde yetiştirip kürsüye işi bilerek ve uygulamayı da bizzat yerinde görerek yetişmiş olarak atamış olacağız" ifadelerini kullandı.ADLİYELERİN TEFTİŞİNE YÖNELİK YENİ DÜZENLEME YOLDAAdliyelerin teftişine yönelik yeni bir düzenleme yaptıklarına vurgu yapan Bozdağ, "Şu anda hakim ve savcılarımızın, adliyelerimizin teftişi 2 yılda bir yapılır deniliyor. Ama uygulamaya baktığımızda maalesef uzun zamandır teftişi yapılmayan adliyelerimiz var ve bunlarla ilgili ciddi aksaklıklarımız var. Meclis'te yapılan çalışmanın içerisinde rehberlik edici teftişin, adliyelerin teftişini her mahkeme savcı veya hakimin 2 yılda en az bir defa teftişe tabi tutulmasını zorunlu kılan bir düzenleme getiriyoruz. HSK her yıl Ocak ayının ikinci haftasına kadar o sene hangi adliyelerin denetleneceğini ilan edecek ve bu denetimler yapılacak" dedi.MECLİS TATİLE ÇIKMADAN BU DEĞİŞİKLİKLER YASALAŞACAKHakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları içerisine en az 3 defa meslek içi eğitim programına katılmış olma şartını koyacaklarını belirten Bakan Bozdağ, "Bütün bunlardan amacımız çok iyi nitelikli olan hakim ve savcılarımızın daha iyi nitelikte hizmet yapmalarını sağlamaktır. Meclis tatile çıkmadan önce bu değişiklikleri yasalaştıracaktır" şeklinde konuştu."HAKİM VE SAVCILARIMIZ HİÇBİR SİYASİ VEYA KESİMİN, GRUBUN ŞAMAR OĞLANI DEĞİLDİR"Hakim ve savcılara kimi olaylar, davalar üzerinden saygısızlığı aşan, hakaret diline varan ifadeler kullanıldığını belirten Bakan Bozdağ, şunları söyledi:"Hakim ve savcılarımız hiçbir siyasinin, hiçbir kesimin veya grubun şamar oğlanı değildir. Bu tür saldırılar karşısında onların hak ve hukukunu korumak önce Adalet Bakanı olarak benim ve hükümetimizin ortak görevidir. Avrupa'dan gelenlere de söylüyorum. Türkiye'nin cezaevlerinde bugün 315 bin civarında vatandaşımız var. 2 kişiyle ilgileniyorlar. İnsan hakları, adalet, hak, hukuk derken madem öyle diyorsunuz cezaevlerinde 315 bir civarında vatandaşımız var bunların hak ve hukukuna ilişkin size hiçbir şikayet gelmedi mi? Niye onlarla ilgilenmiyorsunuz. Kimsenin onlarla bir derdi yok. Onların hak ve hukukuna dair söyledikleri tek cümle duymadım. Şimdi de bakıyoruz birkaç iki elin parmağını geçmeyecek dava konusuyla ilgili işlerden dolayı her yıl neredeyse 20 milyon civarında adli işlem ve karara imza atan hakim ve savcılarımızı haksız suçlamalara kimsenin muhatap kılmaya hakkı yoktur. Onlar kararlarıyla konuşuyorlar. Keşke onlara cevap verme hakkı versek eminim ki bu haksızlığı yapanlara hakkı da haddi de öğretirler."STOKÇULUK YAPANLARA İLİŞKİN DÜZENLEME MECLİS'TEStokçuluk düzenlemesiyle ilgili çalışmaların Meclis'te sürdüğünü kaydeden Bakan Bozdağ, "Stokçuluğun cezası artırılmakta öte yandan da yalan yanlış haberlerle malların hizmetlerin ve işçi ücretlerinin artmasını manipüle edip sebep olanlara verilecek cezaların alt ve üst sınırı artırılıyor. Böylelikle bu suçlar tutuklama yasağı kapsamı dışında yasa gereği bulunurken yeni düzenlemeden sonra tutuklanabilir olanlar arasına alınmaktadır" diye konuştu.TAPU İŞLEMLERİ NOTERDE YAPILABİLECEKTapudaki sorunları çözmek adına yeni bir çalışmanın da yapıldığı bilgisini paylaşan Bozdağ, "Tapularla ilgili yaşanan sorunları çözmek hem de vatandaşlarımıza yeni alternatifler sunmak için tapu sicil müdürlükleri yanında noterliklerinde tapu devir alım satım işlemini yapmalarına bu yasal düzenleme imkan getirmektedir. Bundan sonra vatandaşlarımız bu yasa yürürlüğe girdikten sonra isterse tapu sicil müdürlüğüne gidip tapu işlemlerini yapabilecek isterse noterliklere gidip noterde bu işlemlerini yapabilecek, işlerini daha hızlı görme imkanına kavuşabilecektir" dedi.KİRA DÜZENLEMESİKira düzenlemesiyle ilgili çalışmanın devam ettiğini aktaran Bozdağ, "İlgili bakanlıklarımız müşterek bir çalışma yürütüyor. Buna ilişkin de bir değerlendirme yapılıyor. Ortaya çıkan formül Cumhurbaşkanımıza arz edildikten sonra değerlendirilecek ve arkasından gerekli adımlar atılacak. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını artırmanın gerekliliğine yürekten inanıyorum. Bir yandan cezada uzlaştırma öte yandan hukukta arabuluculuk Türkiye'de tuttu. Başlangıçta birçok kesim bunlara karşı dururken bizim attığımız bu adımlar meyvelerini verdikçe şüpheleri azalttı. Kira ihtilaflarının tamamının arabuluculara gönderme konusunda kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Hazırlıklar bittiğinde bu hazırlıklar Meclis'te değerlendirilecek ve Meclis'in kabulü halinde yasalaşacaktır" açıklamasında bulundu.Bakan Bozdağ, konuşmasının sonunda Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nin adının Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi olarak değiştirileceği müjdesini de paylaştı.