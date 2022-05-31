Selçuk Bayraktar uluslararası basında Türk SİHA'larını anlattı: Artık tüm dünya Bayraktar TB2 müşterisi

Bu yıl ilk kez uluslararası arenada yer alan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Azerbaycan'da büyük ilgi gördü. 4 gün boyunca 300 bin kişinin ziyaret ettiği festivalin sona ermesinin ardından Reuters'a konuşan Baykar Teknoloji’nin yöneticisi Selçuk Bayraktar, Ukrayna'daki savaşın ardından tüm dünyanın Bayraktar SİHA'larını istediğini söyledi. Bayraktar, "Artık tüm dünya Bayraktar TB2 müşterisi" dedi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi. Bu sene ilk kez yurt dışına açılarak uluslararası arenada yer alan, 26-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST’i 4 gün boyunca 300 bin kişi ziyaret etti.TEKNOFEST AZERBAYCAN'DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜBakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta gerçekleştirilen festivalde 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarında dereceye girenler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den aldı. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın da katıldığı TEKNOFEST, Azerbaycanlılar tarafından büyük ilgi gördü."TB2 ONURLU UKRAYNA HALKINA YARDIM EDİYOR"Uluslararası basının da yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFEST, geçtiğimiz hafta sonu sona erdi. Baykar Teknoloji’nin yöneticisi Selçuk Bayraktar, Reuters haber ajansına konuşarak ilgi çeken açıklamalarda bulundu. Bakü’de sergilenen yeni Akıncı TİHA’sının yanında Reuters’a İngilizce açıklamalarda bulunan Bayraktar, "Artık tüm dünya Bayraktar TB2 müşterisi" dedi.Ukrayna'nın direnişine vurgu yapan Selçuk Bayraktar, “İşgal yasadışı; o nedenle TB2 ülkelerini savunmak üzere onurlu Ukrayna halkına yardım ediyor” ifadelerini kullandı."TB3 İLK UÇUŞUNU 2022 SONUNDA YAPACAK"Azerbaycan'ın Karabağ savunmasına da dikkat çeken Bayraktar, “Dağlık Karabağ’ın yasadışı şekilde işgali gençliğimizden bu yana bir yaraydı. Teknolojiyi geliştiren mühendisler olarak kardeşlerimize topraklarını yeniden kazanmalarına yardımcı olmak bir onur” dedi. Selçuk Bayraktar, "TB3 ilk uçuşunu 2022 sonunda, MİUS Kızılelma 2023'de yapacak." açıklamasında bulundu.