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Pervin Buldan'dan muhalefete gözdağı: Operasyonlara karşı çıkmazsanız siz de sorumlu olursunuz

Cumhurbaşkanı Erdğan'ın yeni sınır ötesi operasyon sinyali vermesinin ardından paniğe kapılan HDP, eli kanlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonları 'savaş politikası' olarak tanımladı. Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sınır ötesi operasyonları hatırlatarak muhalefete gözdağı verdi. Buldan, gizli ortaklarına seslenerek, "İktidarın belirlediği sınırların dışına çıkmaktan korkmayın, savaş politikalarına karşı çıkın. Aksi halde olası bir savaşın yol açacağı tüm yıkımlardan muhalefet de sorumludur" dedi.

Pervin Buldan'dan muhalefete gözdağı: Operasyonlara karşı çıkmazsanız siz de sorumlu olursunuz
Ekleme: 31.05.2022 - 14:31 Güncelleme: 31.05.2022 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Pervin Buldan'dan muhalefete gözdağı: Operasyonlara karşı çıkmazsanız siz de sorumlu olursunuz
Terör örgütü PKK ile sınır içi ve sınır dışında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Mehmetçik, her taşın altına bakarak terör yuvalarını yerle bir ediyor. PKK'ya darbe üstüne darbe vurulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni operasyon sinyali vermesi örgüt ve destekçilerinde paniğe yol açtı.

ERDOĞAN 'YAKINDA BAŞLIYORUZ' DEDİ

Erdoğan'ın, "Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz." açıklamasının ardından HDP'de sesle yükselmeye başladı.

HDP'DE OPERASYON PANİĞİ

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, operasyonlardan rahatsızlığını dile getirerek muhalefete yüklendi. Eli kanlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonları 'savaş politikası' olarak tanımlayan Buldan, iktidarın Kürt düşmanlığı yaptığını öne sürdü.


MUHALEFETE ÇAĞRI: KARŞI ÇIKIN

Pervin Buldan şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın Kürt düşmanlığı politikasının bedelini tüm Türkiye halkları ödüyor. Parlamentodaki muhalefete seslenmek istiyorum, savaş politikalarına sessizlik, onaylamak demektir. İktidarın tuzağına düşmeyin, iktidarın belirlediği sınırların dışına çıkmaktan korkmayın, savaş politikalarına karşı çıkın. Olası bir savaşın yol açacağı tüm yıkımlardan en az iktidar kadar; bu savaşın karşısında durma basireti göstermezse muhalefet de sorumlu olur. İçinden geçtiğimiz zaman, iktidarın savaş ve talan düzenine hep birlikte karşı çıkma zamanıdır.

Kürt sorunu başta olmak üzere bu ülkenin temel sorunlarını çözümsüzlük sarmalına sürükleyen ve iktidarın varlık gerekçesi olan tecrit politikasına hep birlikte karşı çıkma zamanıdır. Hem bu topraklarda, hem de Suriye başta olmak üzere tüm komşu ülkelerde demokratik çözüm ve kalıcı barış politikalarına, halkların iradesine sahip çıkma zamanıdır."
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