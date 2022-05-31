Ölen bebeklerinin kalıntılarını buzdolabında saklamak zorunda kaldılar! Korku filmlerini aratmayan olay...

İngiltere'de Laura ve Lawrance Brody'nin başına gelenler korku filmlerini aratmadı. Laura Brody hamileliğinin 4. ayında evde düşük yaptı.Hemen hastaneye giden çifte, bebeği saklayacak güvenli bir yer olmadığı söylendi. Çift, 5 saat boyunca ölen bebeklerinin kalıntılarıyla dolu bir kutu kucaklarında olarak bekleme odasında kalmak zorunda kaldı.5 saatin sonunda hala hastaneden kendilerine bir dönüş yapılmayınca çaresiz kalan çift ölü bebekleriyle birlikte eve dönmek zorunda kaldı.BBC'ye verdiği demeçte açıklama yapan aile, 'Bebeğimizin kalıntılarını içeren bir saklama kutusuyla birlikte taksiye binip eve geldik, buzdolabında biraz yer açtık ve kutuyu oraya koyduk' dedi.Laura, o bekleme odasında 20-30 kişiyle birlikte ölü bebeğinin kalıntılarıyla otururken hüngür hüngür ağladı.Çift, yaşadıkları şoku bir türlü atlatamadığını dile getiriyor. Laura, o anlarda adeta bir 'cehenneme düştüğünü' hissetti.Durumun ortaya çıkması üzerine yetkilililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.Yapılan açıklamada, 'Gerekli değişiklik ve iyileştirmelerin yapılabilmesi için bakımdaki aksaklıkların nerede meydana gelmiş olabileceğini anlamaya çalışıyoruz' dedi.Aslında Laura, hamileliğin 4. ayında ağır bir kanama yaşamış. Ancak hastaneye gittiğinde doktorlar onlara bebeğin hayatta kalacağını söylemişler. Ancak Laura, bu açıklamadan hemen 2 gün sonra acı içinde uyanmış ve banyoya koşmuş.