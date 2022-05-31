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Mahkemeden Tunç Soyer’e kötü haber

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yargıdan kötü haber geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun kendisine yönelik söylediği "Yunan vatandaşı olsun" sözlerini yargıya taşıyarak hakaret davası açtı. Mahkeme Soyer'in talebini reddederek, Osmanağaoğlu'nun sözlerinin "sert eleştiri mahiyetinde olduğunu, belediye başkanın bu tür eleştirilere katlanması gerektiğine" hükmetti.

Mahkemeden Tunç Soyer’e kötü haber
Ekleme: 31.05.2022 - 17:02 Güncelleme: 31.05.2022 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
Mahkemeden Tunç Soyer’e kötü haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, "Tunç Soyer; 100 yıl geç doğduğu için, işgalci bir İngiliz komutanı olma fırsatını kaybetmiştir. Bu yüzden de önündeki tek seçenek Yunan vatandaşlığına geçmek ve Atina'dan belediye başkanı seçilmektir" sözlerinden dolayı hakaret davası açtı.

2 İSİM KATILMADI

Açılan hakaret ve manevi tazminat davasının duruşması bugün 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Davaya Soyer ve Osmanağaoğlu katılmazken her iki ismin de avukatı hazır bulundu.

MAHKEME REDDETTİ

Mahkeme Soyer'in talebini reddederek, Osmanağaoğlu'nun sözlerinin "sert eleştiri mahiyetinde olduğunu, belediye başkanın bu tür eleştirilere katlanması gerektiğine" hükmetti. Soyer'in avukatının 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği 'ret' kararını bir üst mahkemeye taşıyacağı belirtildi.
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Mahkemeden Tunç Soyer’e kötü haber
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