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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Şengül Altan Arslan'ın İBB'deki görevi son buldu!

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Şengül Altan Arslan, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Şengül Altan Arslan'ın İBB'deki görevi son buldu!
Ekleme: 31.05.2022 - 17:16 Güncelleme: 31.05.2022 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Şengül Altan Arslan'ın İBB'deki görevi son buldu!
2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.

CHP'nin başında olduğu Millet İttifakı'nda ise "kim aday olacak" krizi yaşanıyor.

Adaylık için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıkarken CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da en sık telafuz edilen isimlerin başında yer alıyor.

Özellikle CHP Lideri Kılıçdaroğlu adaylık için yarıştığı İBB Başkanı İmamoğlu ile arasındaki adaylık çekişmesi sertleşmeye başladı.

Kavganın ilk sonucu
İkili arasındaki ilk kavganın sonuçları ise İBB yönetiminde Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin görev tasfiyelerine yansıdı.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Şengül Altan Arslan'ın İBB'deki görevi son buldu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun akrabası olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, bugün görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Adaylık kapışması etkili oldu
Şengül Altan Arslan'ın görevinden istifa etmesinin arkasında ise İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki kriz öne çıktı.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Şengül Altan Arslan'ın İBB'deki görevi son buldu!

Görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Arslan konuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı;

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Şengül Altan Arslan'ın İBB'deki görevi son buldu!

"Üç sene önce iyiden güzelden ve umuttan yana esen değişim rüzgarlarıyla İBB'de üstlendiğim Genel Sekreter Yardımcılığı görevi ile hepimizin hasretini duyduğu eşitliğin, kapsayıcılığın ve adil bir bölüşümün örneklerini yaratan çalışmalara katkı sunma fırsatı buldum. Bana bu süreçte yoldaşlık eden çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine uzamanlıklarını ve gönülden katkılarını ortaya koyan herkese çok teşekkür ederim."
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Şengül Altan Arslan'ın İBB'deki görevi son buldu!
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