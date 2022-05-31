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İYİ Partili Aytun Çıray'dan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiri: Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor

Yıllardır Cumhuriyet Halk Partili isimler tarafından yönetilen İzmir'in alt yapı ve temizlik sorunu ittifak ortakları İYİ Parti'nin de tepkisini çekti. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiri: Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor
Ekleme: 31.05.2022 - 16:34 Güncelleme: 31.05.2022 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Aytun Çıray'dan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiri: Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor
Yıllardır Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları tarafından yönetilen İzmir'in alt yapı ve temizlik sorunu bitmedi.

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE 'İZMİR' TEPKİSİ
CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir'i esir alan kötü kokular ittifak ortaklarının da tepkisini çekti.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiri: Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor

'MODERN MEDENİ İZMİRLİLERİN YAŞADIĞI İZMİR KOKUYOR'
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor' ifadeleriyle tepkisini gösterdi. Çıray daha sonra gelen yorumlar üzerine bir açıklama daha yaptı.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiri: Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor

Çıray, 'İzmirliler bana yüzlerce mesaj yazarak 'Siz İzmir Milletvekili olarak bu kadar bariz bir sorunu görmezden gelerek görevinizi yapmıyorsunuz,' dediler. Bunun üzerine sorunu önce kapalı ortamlarda, şimdi de burada dile getirdim. İlgili kurum gereğini yapacaktır.' ifadelerini kullanarak İzmir Büyükşehir Belediyesini ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğini Bakanlığını etiketledi.
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İYİ Partili Aytun Çıray'dan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiri: Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor
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