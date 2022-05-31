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CHP'li Tanju Özcan'ın skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki!

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi toplantısında AK Parti'li kadın meclis üyesini hedef alarak, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." ifadelerini kullanmıştı. İnfiale neden olan ahlak dışı sözler sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız." dedi.

CHP'li Tanju Özcan'ın skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki!
Ekleme: 31.05.2022 - 01:06 Güncelleme: 31.05.2022 - 01:15 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Tanju Özcan'ın skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki!
Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor.' dedi.

'GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'
İnfiale neden olan ahlak dışı sözler sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız.' dedi.

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor.' dedi.

'TÜM KADINLARI HEDEF ALAN BİR AHLAKSIZLIKTIR'
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
'Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz.

Bu çirkin saldırı tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlıktır. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız.'

CHP'li Tanju Özcan'ın skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki!


CHP'li Tanju Özcan'ın skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki!
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