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Bir CHP'li belediyede daha rüşvet çanları! Başkan gözaltına alındı!

Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor. Öte yandan yolsuzluk ihbarının Belediye Başkanı Öz'ün akrabaları tarafından yapıldığı bildirildi.

Bir CHP'li belediyede daha rüşvet çanları! Başkan gözaltına alındı!
Ekleme: 31.05.2022 - 10:07 Güncelleme: 31.05.2022 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Bir CHP'li belediyede daha rüşvet çanları! Başkan gözaltına alındı!
Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca Ö.E. adlı kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Bir CHP'li belediyede daha rüşvet çanları! Başkan gözaltına alındı!

Toplanan belgeler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Bir CHP'li belediyede daha rüşvet çanları! Başkan gözaltına alındı!

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A. gözaltına alındı. CHP'li Çan Belediyesi'nde kirli ortaklık: Bülent Öz'ün kuzeni deşifre etti

Bir CHP'li belediyede daha rüşvet çanları! Başkan gözaltına alındı!

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.

ŞİKAYETİ AKRABASI YAPTI
Yapılan açıklamada, 'Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca Çan Belediye Başkanının (CHP'den seçilmiş Belediye Başkanı) uzaktan kuzeni olan şahsın (anneannelerinin kuzen olduğu) şikayeti üzerine yürütülen soruşturma ve alınan müşteki ifadesinde, müştekinin Belediye Başkanının evininin kirasını ve ikamet ettiği dairenin tadilat parasını ödediği, kendisinin ve ailesinin kişisel ihtiyaçları ile yurtdışı gezisini kendisinin karşıladığı, ayrıca başkanın karısının telefonunu ve çocuklarının okul parasının başka kurum ve belediyeden ihale alan kişilerce karşılandığı, başkanın anlaşmazlığa düşmüş olduğu şahıslara tekrar ihale vermeyeceği, belediyede yapılan ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yapılan çalışmalarda, alınan beyanlar, ibraz edilen belgeler, kurumlarla yapılan yazışmalar neticesi alınan cevabi yazılar ve yapılan araştırmalar doğrultusunda elde edilen iddiaları destekler mahiyette bilgiler elde edildiği, konu ile ilgili olarak 31.05.2022 tarihinde yapılan operasyon ile 1 Belediye Başkanı, 2 Belediye Personeli olmak üzere toplamda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, firar olan 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.' ifadelerine yer verildi.

Bir CHP'li belediyede daha rüşvet çanları! Başkan gözaltına alındı!

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Bir CHP'li belediyede daha rüşvet çanları! Başkan gözaltına alındı!
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