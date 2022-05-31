6'lı masadan yeni harekata itiraz: Önce bizi ikna edin

CHP’nin başını çektiği DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin yer aldığı 6’lı masa dördüncü kez bir araya geldi. Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan görüşme 7.5 saat sürdü. 6 muhalefet lideri zirvenin ardından yaptıkları açıklamada, “İşbirliğine devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.Buluşmanın ardından 10 maddelik ilkeler ve hedefler bildirgesi yayımlandı. Yayımlanan bildiri tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalefet liderleri ortak bildiride, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapmayı planladığı 5. harekattan önce kendilerinin ikna edilmesini istedi. Operasyonun gerekçelerini, süresini, kapsamı ve hedeflerinin kendilerine bildirilmesini “şart” koşan muhalefet liderleri, harekatın seçim malzemesi yapıldığını ileri sürdü.Ortak bildiride olası harekatla ilgili şu değerlendirme yapıldı: “Son MGK toplantısı sonrasında gündeme gelen muhtemel sınır ötesi operasyon konusu da toplantımızda değerlendirilmiştir. Terörle mücadele ve sınır güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması ülkemizin hakkı, iktidarın ise sorumluluğudur. Ancak milli güvenliği ilgilendiren konular olağanüstü bir sürece girildiği intibaı verilerek önümüzdeki seçim sürecini de etkileyecek şekilde iç siyasette malzeme olarak kullanılmasına karşı ortak bir tavır geliştirme konusunda da kararlıyız. İlgili devlet kurumlarının, muhalefet partilerini olası operasyonun gerekçeleri, süresi, kapsamı ve hedefleri konusunda bilgilendirmeleri şarttır.”6’lı masa bildirisinde Türkiye için hayati önem arz eden Mavi Vatan’a ise “macera” denildi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarını görmezden gelen muhalefet liderleri, Yunanistan ağzıyla konuştu. Yunanistan’ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşması çerçevesinde şartlı olarak kendisine verilen adaların statüsünü bozup buraları cephaneye çevirmesine sessiz kalan muhalefet liderleri, Türkiye’nin haklı tepkilerini ise “maceracı söylem” olarak değerlendirdi. Açıklamada, “Doğu Akdeniz ve Ege’deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye’nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır.” ifadelerine yer verildi.Muhalefetin “seçim hazırlığı” dediği olası harekat Rasulayn’dan Afrin’e kadar olan bölgeyi terör örgütünden temizlenmesini amaçlıyor. Dört ana hedefin olduğu harekatla Tel Rıfat, Ayn-El Arap, Ayn İsa ve Münbiç’in terörden arındırılması amaçlanıyor. Harekatın tamamlanmasıyla birlikte oluşturulacak güvenli bölgelere 2,5 milyon Suriyelinin dönmesi bekleniyor. TSK’nın Suriye ve Irak harekatlarına karşı çıkan CHP, Meclis’teki tezkereye ise HDP’nin tehditlerine boyun eğerek hayır oyu vermişti.