Teröre teröriste kucak açanların son rezaleti! Fransa’da PKK kampı!
Fransa’da terör örgütü PKK destekçileri örgüt elbiseleri ve paçavralarıyla ‘ideolojik kamp’ etkinliği üzenledi.
Türkiye'nin, İsveç-Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini PKK/YPG'ye desteği yüzünden veto edeceğini açıklamasının ardından Batılı ülkelerde PKK hayranlığı arttı.
Fransa’nın Marsilya şehrinde terör örgütü PKK/YPG destekçileri bir araya geldi.
Terörist başının resmi ve örgüt bayraklarıyla yürüdüler
Örgüt destekçileri “İdeolojik Kamp” adı altında toplandı.
Terörist kıyafetleri giyen grup, terörist başı Abdullah Öcalan'ın resmini ve PKK/YPG bayrağını taşıdı.
Fransa hükümeti sessiz
'Jin Jiyan Azadi' ve 'Şehit Namırın' şeklinde slogan atan militanlara hiçbir müdahalede bulunulmadı.
Polisinin görmezden geldiği kampla ilgili Fransa hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.