Teröre teröriste kucak açanların son rezaleti! Fransa’da PKK kampı!

Türkiye'nin, İsveç-Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini PKK/YPG'ye desteği yüzünden veto edeceğini açıklamasının ardından Batılı ülkelerde PKK hayranlığı arttı.Fransa’nın Marsilya şehrinde terör örgütü PKK/YPG destekçileri bir araya geldi.Örgüt destekçileri “İdeolojik Kamp” adı altında toplandı.Terörist kıyafetleri giyen grup, terörist başı Abdullah Öcalan'ın resmini ve PKK/YPG bayrağını taşıdı.'Jin Jiyan Azadi' ve 'Şehit Namırın' şeklinde slogan atan militanlara hiçbir müdahalede bulunulmadı.Polisinin görmezden geldiği kampla ilgili Fransa hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.