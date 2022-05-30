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Şehit Uzman Çavuş Serttaş Diyarbakır’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş için Diyarbakır'da tören düzenlendi. Serttaş, Hava Şehitliği’nde gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı.

Ekleme: 30.05.2022 - 18:44 Güncelleme: 30.05.2022 - 18:44 / Editör: Ozge Selin
Şehit Uzman Çavuş Serttaş Diyarbakır’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
27 Mayıs'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen ve Ankara GATA'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın cenazesi, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Ulu Cami'ye getirildi. Törende bekar olduğu öğrenilen Serttaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulmasının ardından öz geçmişi okunarak, dua edildi. Vali Ali İhsan Su, şehidin babası İhsan ve annesi Ayşe Serttaş'ı sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin yengesi Çiğdem Serttaş, Kürtçe olarak "Hoş geldin Muhammed" diyerek ağıt yaktı. Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından dua okundu.




Namazın ardından askerlerin omzuna alınan Serttaş'ın naaşı, cenaze aracına kadar taşındı. Şehidin cenazesi Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nde ailesi ve sevenleri tarafından gözyaşları arasında defnedildi. Defin töreninde aile fertleri gözyaşları dökerek Kürtçe ağıt yaktı.




Törene şehidin yakınları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.
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