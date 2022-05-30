Gaziantep’teki düğünde korku dolu anlar! Tavandan gelen davetsiz misafir tansiyonları yükseltti .

Olay, geçen akşam sularında Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre, düğün salonunda düğün yapıldığı sırada salonun üst katındaki atölyede çalışan bir işçi alçıpan tavana bastı.İşçinin ağırlığını kaldıramayan alçıpan tavan çatladı.Kırılan alçıpan tavandan düşmek üzere olan işçi ise bir müddet tutunmaya çalışınca havada asılı kaldı. Havada asılı kalan işçi, daha fazla direnemeyerek düğün salonunun ortasına düştü.O ANLAR KAMERADAO esnada düğünde eğlenen vatandaşları hem korkutan hem de şoke eden anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.DÜŞMEMEK İÇİN ÇIRPINDIGörüntülerde, kırılan alçıpan tavandan düşmek üzere ve güçlükle tutunan işçinin çırpınma anları yer aldı. Düşmemek için bir süre dayanan işçinin daha fazla dayanamayarak salonun ortasına düşmesi ise dikkat çekti.İşçinin düştüğü anlarda salondakilerin çığlık atması da görüntülere yansıdı.ÖNLEM SAYESİNDE YARASIZ KURTULDUÖte yandan düşen işçinin, düşme anından hemen önce alınan önlem nedeniyle olayı herhangi bir yara almadan atlattığı öğrenildi.