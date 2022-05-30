  • USD: 16,36 - 16,39
  • EURO: 17,60 - 17,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eurovision birincisi Ukraynalı grup, kazandığı kristal mikrofonu sattı

Eurovision 2022'nin bu seneki galibi Ukraynalı grup "Kaluş Orkestra", ülkelerine destek olmak amacıyla yarışmadan kazandıkları kristal mikronu 900 bin dolara sattı.

Ekleme: 30.05.2022 - 18:31 Güncelleme: 30.05.2022 - 18:37 / Editör: Ozge Selin
Eurovision birincisi Ukraynalı grup, kazandığı kristal mikrofonu sattıİtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Eurovision 2022'nin finalinde 25 ülke yarıştı.

Yarışmada Ukrayna'yı temsil eden 'Kaluş Orkestra' grubu, 'Stefania' adlı şarkısıyla toplamda 631 puan alarak birinci seçildi.

Birinci olan Ukraynalı müzik gurubu, Eurovision galibiyetinin ardından yarışmadan kazandıkları kristal mikrofonu bağışlamaya karar verdi.

900 bin dolara satıldı
Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ülkelerine destek olmak isteyen grubun sosyal medya üzerinden açık artırmaya çıkarılan kristal mikrofonu, 900 bin dolara satıldı.

Satışın gerçekleştiği esnada Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Brandenburg Kapısı'nda konser veren grup, konuyla ilgili kısa açıklamalarda bulundu.

Grup üyelerinin konserde yaptığı açıklama
Grup üyelerinden Oleh Psiuk, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 4 bin 31 sivilin hayatını kaybettiği ve 4 bin 735 sivilin de yaralandığı savaşa alışılmaması çağrısında bulunurken, 'Barış gelene kadar her zaman ön sayfalarda olması gerektiğini düşünüyorum.' dedi.

Satıştan elde edilen gelir ile Ukrayna ordusu için drone alınacağı iddia ediliyor.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ta konuştu
MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...
HDP'li Oluç'tan ittifak ortaklarına sert uyarı!
Müsilaj ve imar kanunu mecliste! Görüşmeler sürüyor .
ABD Başkanı Biden yalanladı: Ukrayna'ya uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz
Macaristan'dan AB'ye sert tepki: ''Çocuk oyuncağına çevirdiniz!''
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Fatih Dönmez: 'Türkiye'nin rüzgarı dünyanın dört bir yanında esiyor'
AK Parti MYK toplandı
Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme! Dikkat çeken Suriye detayı...
Ukrayna'da Fransız gazeteci öldürüldü! Tahliyeler durduruldu
RTÜK'ten FOX TV, Tele 1, KRT, Halk TV, Flash Haber TV'ye para cezası! Selçuk Tepeli'nin bardak fırlatma şovuna ceza kesildi
Azra Gülendam Haytaoğlu’nu parçalara ayırmıştı: Katil Mustafa Murat Ayhan'ın cezası açıklandı!
CHP'li Tunç Soyer’den bir skandal daha! Depremzedeleri kapı dışarı ediyor
Gaziantep'teki canlı bombanın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Aile' detayı dikkat çekti
Ayasofya için flaş karar! Bakan Ersoy: Çok ciddi
Başkan Erdoğan'dan kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki: Faşist ve darbeci zihniyetin yansıması...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile maske genelgesi! Toplu ulaşım, sağlık kuruluşları...
CHP'li belediyedeki skandal büyüyor: Rüşvet için akılalmaz bahaneler
Can Ataklı’dan Ekrem İmamoğlu’na zehir zemberek sözler! 'İflah olmayacak bu adam'
10 yaşındaki çocuktan kanlı plan! Emniyet harekete geçti!

10 yaşındaki çocuktan kanlı plan! Emniyet harekete geçti!

Güneşten korunma hakkında doğru bilinen 10 yanlış bilgi

Güneşten korunma hakkında doğru bilinen 10 yanlış bilgi

Meteoroloji'den mevsim normali uyarısı! Yaz etkisi aktif...

Meteoroloji'den mevsim normali uyarısı! Yaz etkisi aktif...

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! Tarih yeniden yazılıyor! Helenistik döneme ait...

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! Tarih yeniden yazılıyor! Helenistik döneme ait...

Kim Milyoner Olmak İster? ekrana kilitledi! Türkiye liseli İdil Aybala Esmer'i konuştu

Kim Milyoner Olmak İster? ekrana kilitledi! Türkiye liseli İdil Aybala Esmer'i konuştu

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...