Brent petrol aylar sonra 120 doları aştı!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle mart ayının başında 130 doları aşarak tarihi bir rekor kıran brent petrolün varil fiyatı, yeniden yükselişe geçti.Avrupa Birliği Komisyonu'nun Rusya'yı hedef alan altıncı yaptırım paketini açıklamasının ardından brent petrol, yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden zirveyi gördü. Petrol, bugün de 120 doların üzerine çıktı.Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Rusya'dan petrol ithalatının kesilmesine yönelik nihai kararı alabileceğine yönelik beklentiler etkili oluyor. Brüksel'de AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla bugün başlayacak AB Liderler Zirvesi, 2 gün sürecek.Toplantıda, ay başında üye ülkelere sunulan ve Rusya'ya yönelik uygulanması planlanan 6'ncı yaptırım paketi de değerlendirilecek.Pakette yer alan Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ayda, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması maddesi konusunda uzlaşı sağlanmaya çalışılacak.Öte yandan cuma günü İran'ın Basra Körfezi'nde müdahale ettiği Yunanistan'a ait iki petrol tankerindeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koyduğuna yönelik haberler de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve teknik sorunlar nedeniyle Yunan kıyılarına sığınan İran bayraklı bir geminin alıkonulduğu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğu duyurulmuştuBu durum, dünyanın petrol ticaretinin üçte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nda tedarik sıkıntıları yaşanabileceğine yönelik algıyı güçlendirerek fiyatların yükselişini destekledi.Öte yandan, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, perşembe günü bir araya gelecek.Toplantıda, OPEC grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikası değerlendirilecek.OPEC grubu, haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı almıştı. Grubun, piyasada arz daralması ve talep artışı yaşanan bir dönemde üretimi artırma çağrılarına cevap vermeyerek mevcut üretim politikasına bağlı kalacağı haberleri, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi de dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha uygun hale getiriyor. Bu durum alımların artması destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.Brent petrolde teknik olarak 116,76 ile 117,08 dolar aralığının direnç, 115,95 ile 115,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.