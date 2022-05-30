8 yıldır kayıp olan Ramazan Işık, öldürülüp yakılmış!

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde 2014'te kaybolan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ramazan Işık'ın kayıp dosyasında çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, daha önce boşandığı eşi ve bağlantılı olduğu 10'a yakın kişinin bilgisine başvurdu.Ramazan Işık'ın komşusu H.A., ile ilişki olduğu bilgisine ulaşan ekipler, kadın ve akrabalarını teknik takibe aldı. 3 ay süren teknik takibin ardından, yeterli delillere ulaşan polis H.A., ile kayınbiraderleri Yaşar Acar ve Cengiz Acar'ı gözaltına aldı.Emniyette ifadelerine başvurulan Yaşar Acar ile kardeşi Cengiz Acar, Ramazan Işık'ın yengeleri H.A., ile ilişkisi olduğunu öğrenmeleri nedeniyle, evinin önünden otomobile zorla bindirerek dağlık araziye götürdüklerini söyledi.Acar kardeşler burada Ramazan Işık'ı av tüfeğiyle öldürüp, yakarak bıraktıklarını itiraf etti.Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde keşif yaparak araziden örnekler alırken, Ramazan Işık'a ait kalıntılara ulaşılamadı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelileri Yaşar Acar ve Cengiz Acar tutuklanarak cezaevine gönderildi.