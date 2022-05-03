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Savunma sanayinden bayram hediyesi! Gökdeniz hedefleri imha etti

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Yakın Hava Savunma Sistemi Gökdeniz'in atış testlerinden başarı ile geçtiğini açıkladı.

Ekleme: 3.05.2022 - 10:48 Güncelleme: 3.05.2022 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yakın Hava Savunma Sistemi Gökdeniz'in test başarısını "Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi!" açıklamaları ile paylaştı.


Bakan Demir, "Donanmamız için geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti." dedi.

İsmail Demir ayrıca Gökdeniz Yakın Savunma Sisteminin İstanbul fırkateynine monte edileceğini bildirdi.
Savunma sanayinden bayram hediyesi! Gökdeniz hedefleri imha etti
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