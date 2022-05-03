  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya-İsrail arasında Hitler krizi: “Affedilemez bir yalan” | RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM

Rusya Ukrayna savaşı ikinci ayında da tüm şiddetiyle devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Nazi lideri Adolf Hitler ile ilgili açıklamaları İsrail ile ilişkilerinde krize neden oldu. Lavrov, Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" sözleri üzerine İsrail'den flaş bir açıklama geldi. İşte Rusya-İsrail arasındaki Hitler krizinden öne çıkanlar…

Rusya-İsrail arasında Hitler krizi: “Affedilemez bir yalan” | RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM
Ekleme: 3.05.2022 - 00:32 Güncelleme: 3.05.2022 - 00:51 / Editör: Ozge Selin
Rusya-İsrail arasında Hitler krizi: “Affedilemez bir yalan” | RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM
Rusya ve İsrail arasındaki ilişkiler Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un açıklamaları sonrası gerildi.

LAVROV: EN BÜYÜK YAHUDİ KARŞITLARI YAHUDİLERDİ

Lavrov İtalyan televizyonuna verdiği demeçte, Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü ve 'En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi' sözleri üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'u kınayarak, Rusya'nın İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak açıklama talep etti.

'AFFEDİLEMEZ BİR YALAN'

Bakanlık, Lavrov'un sözlerinin Nazi Holokost'unun dehşetini küçük düşüren 'affedilemez' bir yalan olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise yaptığı açıklamada, 'Bu tür yalanlar, Yahudileri tarihte kendilerine karşı işlenen en korkunç suçlarla suçlamayı amaçlıyor' ifadelerini kullanarak, 'Yahudi halkına uygulanan Holokost'un siyasi amaçlarla kullanılmasına derhal son verilmelidir' dedi.

Rusya-İsrail arasında Hitler krizi: “Affedilemez bir yalan” | RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM

'UKRAYNALILAR NAZİ DEĞİL'

Büyükbabası Holokost'ta kurbanlarından olan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yahudileri Yahudi aleyhtarı olmakla suçlamanın 'ırkçılığın en temel seviyesi' olduğunu ifade ederek, Lavrov'un Nazi yanlısı unsurların Ukrayna hükümeti ve ordusu üzerinde hakimiyet kurduğuna yönelik iddiasını reddetti.

Lapid, 'Ukraynalılar Nazi değil. Yalnızca Naziler Naziydi ve Yahudi halkının sistematik olarak yok edilmesiyle ilgilenen tek kişi onlar' dedi.

İsrail'in Holokost'ta öldürülen altı milyon Yahudiyi anma töreni olan Yad Vashem'in Başkanı Dani Dayan, Lavrov'un sözlerinin 'gerçek Nazizmin kurbanlarına bir hakaret ve ağır bir darbe' olduğunu ifade ederek, Lavrov'un 'aslında hiçbir temeli olmayan bir Yahudi aleyhtarı komplo teorisi' yaydığını aktardı.

Rusya-İsrail arasında Hitler krizi: “Affedilemez bir yalan” | RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM

UKRAYNA'DAN KINAMA

Ukrayna'da Lavrov'un sözlerini kınayarak, Lavrov'un 'iğrenç sözlerinin' Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail, Ukrayna ve Yahudiler yönelik saldırgan ifadeler olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Lavrov'un sözleri için 'Daha genel olarak, bugünün Rusya'sının diğer uluslara karşı nefretle dolu olduğunu gösteriyorlar' dedi.

'HİTLER'İN DE YAHUDİ KÖKENLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Zelenskiy'nin Yahudi kökenli olduğu halde Rusya'nın Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması gerektiğini neden istediği sorusuna Lavrov, 'Yahudi isek bu nasıl bir Nazileştirmedir dedikleri zaman Hitler'in de Yahudi kökenli olduğunu düşünüyorum, yani hiçbir anlamı yok' cevabını vermişti.

Lavrov ayrıca, 'Uzun zamandır bilge Yahudilerin en büyük Yahudi aleyhtarlarının Yahudilerin kendileri olduğunu söylediklerini duyuyoruz' demişti.

Öte yandan Hitler'in büyükbabalarından birinin kimliği bilinmiyor, ancak bir Yahudi olabileceğine dair hiçbir kanıtla desteklenmeyen bazı spekülasyonlar var.


Rusya-İsrail arasında Hitler krizi: “Affedilemez bir yalan” | RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İmamoğlu'nun paylaşımına tepki: Demek ki benim evladıma üzülmedi.
2 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!
Trabzonsporlu Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları!
Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı!
Bakan Akar Şoygu ile görüştü! Sivillerin tahliyesinde 'aciliyet' vurgusu!
Ukraynalı Büyükelçi Bodnar: Zelensky'nin açıklaması, içeriğinden koparıldı
Kılıçdaroğlu 'Nazi Mahkemesi' demişti! Bakan Bozdağ'dan tepki
Ayşenur Arslan'dan Diyanet'e hutbe tepkisi!
Toplu taşımada da maskelere veda! Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
Bakan Akar duyurdu: Pençe Kilit operasyonunda 61 terörist etkisiz hale getirildi!
Sultangazi'de İETT otobüsü araziye uçtu! Ekinleri zarar gören kadından tepki: 3-4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış
Denizli’deki ‘elektrik kesintisi’ de yalan çıktı
Bombanın pimini çekti! 6’lı masayı çökerten itiraf
Vladimir Zelensky, Rus turistler nedeniyle Türkiye'yi eleştirmeye çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e: Bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecek
Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa'da böyle kutlandı! Avrupa basını manşetlerine taşıdı
İBB'deki yasak aşk skandalında yeni gelişme! Eşinin kendisini amiri ile aldattığını ispat etmişti
Başkan Erdoğan Ukrayna açıklaması: Çözüm noktası Türkiye olacaktır
Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı
Şanlıurfa’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Balyoz vahşeti

Şanlıurfa’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Balyoz vahşeti

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...

Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri!

Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri!

Çok yaşa Elif Bebek: Hiç tanımadığı bir kişi hayatını kurtardı!

Çok yaşa Elif Bebek: Hiç tanımadığı bir kişi hayatını kurtardı!

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar 'GAZİRAY' ile çözecek

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar 'GAZİRAY' ile çözecek

İzmir’de nişanlı çift evde ölü bulundu: Kan donduran iddia!

İzmir’de nişanlı çift evde ölü bulundu: Kan donduran iddia!