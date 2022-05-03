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İstanbul'da mezarlıklar çöp yığınlarıyla doldu! Akıllara İBB'nin ibrikleri geldi

İstanbul'da bayram için mezarlıklara ziyarette bulunan vatandaşlar gördükleri tablo karşısında adeta şoka girdi. Mezarların etrafında oluşan çöp yığınları belediye ekipleri tarafından toplanmazken, İBB'nin ibriklerine yönelik övgü dolu sözler yeniden gündem oldu

İstanbul'da mezarlıklar çöp yığınlarıyla doldu! Akıllara İBB'nin ibrikleri geldi
Ekleme: 3.05.2022 - 11:21 Güncelleme: 3.05.2022 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da mezarlıklar çöp yığınlarıyla doldu! Akıllara İBB'nin ibrikleri geldi

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı arifesinde ve bayramda, kaybettikleri yakınlarının ve sevdiklerinin mezarlarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası oluşan çarpıcı görüntü ise
dikkatlerden kaçmadı.

MEZARLARIN ETRAFINDA ÇÖP YIĞINI OLUŞTU

Litrelik su şişelerinin mezarların etrafında çöp yığını oluşturduğu anlar objektiflere yansıdı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluk alanındaki mezarlıklarda ortaya
çıkan tablo, akıllara İBB logolu ibrikleri getirdi.

İBB LOGOLU İBRİKLER GÜNDEMDE

Bayramda Karadeniz turuna çıkacak Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği belediyenin, kentteki mezarlıklara yerleştirdiği ibrikler, sosyal medyada bazı isimler tarafından övgü dolu sözlerle
karşılanmıştı.

Yapılan yorumlarda, "İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı iyi düşünmüş bunu", "Basit ama önemli bir hizmet" şeklinde ifadeler kullanılmış, söz konusu söylemler ise şaşkınlığa
neden olmuştu.
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