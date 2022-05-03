İstanbul'da mezarlıklar çöp yığınlarıyla doldu! Akıllara İBB'nin ibrikleri geldi

İstanbul'da bayram için mezarlıklara ziyarette bulunan vatandaşlar gördükleri tablo karşısında adeta şoka girdi. Mezarların etrafında oluşan çöp yığınları belediye ekipleri tarafından toplanmazken, İBB'nin ibriklerine yönelik övgü dolu sözler yeniden gündem oldu

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı arifesinde ve bayramda, kaybettikleri yakınlarının ve sevdiklerinin mezarlarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası oluşan çarpıcı görüntü isedikkatlerden kaçmadı.MEZARLARIN ETRAFINDA ÇÖP YIĞINI OLUŞTULitrelik su şişelerinin mezarların etrafında çöp yığını oluşturduğu anlar objektiflere yansıdı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluk alanındaki mezarlıklarda ortayaçıkan tablo, akıllara İBB logolu ibrikleri getirdi.İBB LOGOLU İBRİKLER GÜNDEMDEBayramda Karadeniz turuna çıkacak Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği belediyenin, kentteki mezarlıklara yerleştirdiği ibrikler, sosyal medyada bazı isimler tarafından övgü dolu sözlerlekarşılanmıştı.Yapılan yorumlarda, "İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı iyi düşünmüş bunu", "Basit ama önemli bir hizmet" şeklinde ifadeler kullanılmış, söz konusu söylemler ise şaşkınlığaneden olmuştu.