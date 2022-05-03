Bayraktar Kızılelma için heyecanlandıran gelişme: Selçuk Bayraktar 'büyük bir güç çarpanı olacak' demişti

Muharip İnsansız Uçak Sistemi KIZILELMA'nın geliştirme faaliyetleri, Baykar Savunma tesislerinde devam ediyor. İlk kez Mart 2022'de görücüye çıkan KIZILELMA'nın üretim faaliyetleri, hızla devam ediyor.Bünyesinde birçok ilkleri barındıracak olan KIZILELMA'nın kanatları, Mart ayında monte edilmişti. Baykar, kanatların ardından uçağın ön kısmında bulunan kanardların da montajını tamamladı.KIZILELMA MİUS'un Prototip Üretim Geliştirme Modeli'nde de görüntülenen kanardlar, uçağın manevra yeteneğinin ve hücum açısının muazzam derecede artmasını sağlıyor.Hava-hava görevlerinde de kullanılması amaçlanan KIZILELMA için manevra yeteneği, kritik öneme sahip.Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG ANADOLU gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif görev alacak.İnsanlı savaş uçaklarının tasarım süreçlerinde en kritik hususlardan biri olarak değerlendirilen düşük radar kesitine sahip olma özelliği Bayraktar KIZILELMA'nın tasarımında da öncelikli olarak dikkate alındı. Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar KIZILELMA'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.Türk mühendisleri tarafından milli olarakgeliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan hava aracı planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. 500 nm görev yarıçapı ile 5 saat havada kalması hedeflenen Bayraktar KIZILELMA, entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.Bayraktar AKINCI'yı geliştirerek Türkiye'yi taarruzi sınıfta insansız hava aracı geliştirebilen sayılı ülkeler arasına sokmayı başaran BAYKAR, Bayraktar KIZILELMA'nın ilk uçuş testini 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bayraktar AKINCI TİHA'da 2018'de entegrasyon hattına girmiş ve bir yıl sonra 6 Aralık 2019'da ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. AKINCI ilk uçuşundan yaklaşık 1.5 yıl sonra 29 Ağustos 2021'de envantere girerek operasyonel göreve başladı. Selçuk Bayraktar'ın liderliğindeki Baykar ekibitarafından Bayraktar KIZILELMA için de benzer bir proje süreci yürütülmesi hedefleniyor.Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'dan elde edilen tecrübelerle tamamen Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları sürdürülen hava aracı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı etkinlik sağlayacak.İnsanlı savaş uçaklarının tasarım süreçlerinde en kritik hususlardan biri olarak değerlendirilen düşük radar kesitine sahip olma özelliği, Bayraktar Kızılelma'nın tasarımında da öncelikli olarak dikkate alındı.Türk mühendisleri tarafından milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan hava aracı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar Kızılelma'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.Temel Uçuş Performans Kriterleri500 Nm Görev Yarı Çapı35.000 Feet Operasyonel İrtifa5 Saat Havada Kalış Süresi6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı0.6 Mach Seyir Hızı1500 Kilogram Faydalı Yük KapasitesiGelişmiş ÖzelliklerOtomatik İniş ve KalkışDüşük GörünürlükYüksek Manevra KabiliyetiGörüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi HaberleşmeKısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş KabiliyetiAESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık