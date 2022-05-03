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Ayasofya Cami'ne bayramın ilk günü ziyaretçi akını

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 104 bin 325 kişiyi ağırladı.

Ekleme: 3.05.2022 - 12:02 Güncelleme: 3.05.2022 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Ayasofya Cami'ne bayramın ilk günü ziyaretçi akınıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadığını belirtti.

Vali Yerlikaya, paylaşımında 'Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'umuzun simgesi muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104 bin 325 oldu' ifadesini kullandı.
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