Ayasofya Cami'ne bayramın ilk günü ziyaretçi akını
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 104 bin 325 kişiyi ağırladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadığını belirtti.
Vali Yerlikaya, paylaşımında 'Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'umuzun simgesi muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104 bin 325 oldu' ifadesini kullandı.
Vali Yerlikaya, paylaşımında 'Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'umuzun simgesi muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104 bin 325 oldu' ifadesini kullandı.