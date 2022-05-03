Ayasofya Cami'ne bayramın ilk günü ziyaretçi akını

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadığını belirtti.Vali Yerlikaya, paylaşımında 'Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'umuzun simgesi muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104 bin 325 oldu' ifadesini kullandı.