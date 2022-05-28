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Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu

Mersin Limanı'nda, İngiltere'den gönderilen otomobil yedek parçası yüklü konteynerde 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Ekleme: 28.05.2022 - 10:56 Güncelleme: 28.05.2022 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu
Mersin Limanı'nda, otomobil yedek parçası yüklü konteynerde 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uluslararası uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.


İngiltere'den yüklenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren bir firmaya gönderildiği belirlenen, yasal yükü otomobil yedek parçası olan bir gemideki konteynerde narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Aramada, valizlerde 5 paket halinde vakumlu poşetlere konulmuş 5 kilo 800 gram skunk ile kaçak olduğu tespit edilen elektronik ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.
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