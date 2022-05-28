Mansur Yavaş resmen itiraf etti! 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen vatandaşa 'İnşallah' dedi...

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Van'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A DESTEKMansur Yavaş ile bir vatandaş arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekti. Yavaş, bir vatandaşın "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" demesi üzerine "İnşallah" cevabını verdi.Yavaş'a seslenen yaşlı bir vatandaş ise, "Başkanım siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz" dedi. Yavaş ise vatandaşa cevap olarak, "Biz oya gelmedik ben belediye başkanıyım" dedi.Esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kente gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamak üzere Van Ferit Melen Havalimanına geçti.