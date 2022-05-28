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Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!

Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Ekleme: 28.05.2022 - 22:23 Güncelleme: 28.05.2022 - 22:25 / Editör: Ozge Selin
Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.

İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 VERİLERİ:

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 752 Kovid-19 testi yapıldı, 966 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1104 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 719 bin 809 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

27 MAYIS KOVİD-19 VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı, 27 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 134 bin 252 olarak açıklarken, 940 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 4 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 237 olarak açıklanmıştı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalar 3 gün üst üste binin altında olursa maske yasağının tamamen kalkacağını söylemişti. Dün ve bugünkü vakaların binin altında gelmesinin ardından maske yasağının kalkmasına sadece 1 gün kaldı.


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