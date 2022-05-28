Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütünün, güncel yapılanmasına yönelik olarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları ve örgüt adına faalieyetlerde bulundukları iddia edilen toplam 19 kişiyi yakalamak için düğmeye basıldı.TOPLANTIDA SUÇÜSTÜKocaeli Merkezli İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir illerinde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalandı. Hatta şüphelilerden 6'sı, örgüt ile ilgili planlama toplantısı yaptıkları esnada suçüstü yakalandıHELİKOPTER MÜHİMMATI BİLE VARŞüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 29 bin 126 Amerikan Doları, 3 bin 800 Euro, 250 Gram Külçe Altın, 12 Kg. Külçe Gümüş, 2 adet silahlı helikopter mühimmatı, F Serisi 2 Amerikan Doları, A Serisi 1 Amerikan Doları, B serisi 1 Amerikan Doları, L serisi 1 Amerikan Doları, sahte olduğu değerlendirilen 2 adet pasaport, başka şahıslara ait kimlik fotokopileri ve fotoğraflar, terör örgütü elebaşına ait kitap ve kasetler ile birlikte şüphelilere ait çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı adli kontrol tedbiri ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılırken 3 kişi tutuklandı.