CHP ve HDP el ele Aynur Doğan konserinde!

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterinin önünde konser veren Aynur Doğan, CHP'li İBB'ye ait Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.Konser büyük tepkiye yol açarken, İBB'nin söz konusu konserle ilgili sosyal medya paylaşımları adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.Konsere, HDP'li Hüda Kaya ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu da katıldı. CHP'li ve HDP'li isimler el ele konseri izledi.