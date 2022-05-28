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ATAK Bakü'de gövde gösterisi yaptı!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Türk Kara Kuvvetleri'nin atak helikopterleri gösteri düzenledi. .

Ekleme: 28.05.2022 - 22:29 Güncelleme: 28.05.2022 - 22:32 / Editör: Ozge Selin
ATAK Bakü'de gövde gösterisi yaptı!
Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de ziyaret gerçekleştirdiği TEKNOFEST'te Türk Kara Kuvvetleri'nin atak helikopterleri gösteri düzenledi.

Atak helikopterlerinin Bakü semalarında gerçekleştirdiği uçuş gösterisi büyük ilgi topladı. Çok sayıda kişi, gösteriyi ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla büyük bir heyecanla izledi.

ATAK Bakü'de gövde gösterisi yaptı!


ATAK Bakü'de gövde gösterisi yaptı!




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