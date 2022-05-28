Acı haber geldi! Konya'ya şehit ateşi düştü!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzey'inde yürütülen operasyonlarda 1515 rakımlı tepede terör örgütü tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü. Şehidin acı haberi askeri yetkililer tarafından Konya'nın Ilgın ilçesi Esentepe Mahallesinde oturan ailesine verildi. Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı personeli olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.