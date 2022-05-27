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Meral Akşener'in İzmit ziyaretinde arbede!

Bir dizi ziyaret için Kocaeli'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmitlilerle buluşma alanında arbede yaşandı. İYİ Partililer, Akşener'in geleceği alandan hızlı şekilde geçen otomobile vurdu.

Meral Akşener'in İzmit ziyaretinde arbede!
Ekleme: 27.05.2022 - 00:57 Güncelleme: 27.05.2022 - 00:59 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener'in İzmit ziyaretinde arbede!
Bir dizi ziyaret için Kocaeli'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmitlilerle buluşma alanında arbede yaşandı. 

Olay, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meral Akşener'in İzmit halkıyla buluşmak üzere aracıyla alana gelmek üzereyken bir otomobil hızlı şekilde geçti.

Meral Akşener'in İzmit ziyaretinde arbede!

Durum, Akşener'i bekleyen partililerin tepkisine sebep oldu. Otomobilin sürücüsü kontağı kapatınca, sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Bazı partililer otomobile vurdu.

Otomobildekiler alanda görevli polisler tarafından tahliye edilerek uzaklaştırıldı. Ardından alanda arbede yaşandı.

Olaylar yatıştıktan sonra Meral Akşener alana gelerek vatandaşlarla buluşmasını gerçekleştirip esnafa ziyaretlerde bulundu.
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