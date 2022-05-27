HDP Sözcüsü Ebru Günay sınır ötesi operasyonlar için soykırım dedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin güneyindeki terör unsurlarının yok edilmesi maksadıyla yeni askeri harekatların gündeme alınabileceğini söylemişti.Yeni bir operasyondan rahatsızlık duyan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Sözcüsü Ebru Günay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri harekatlarını 'soykırım' olarak niteledi.Günay, ittifak ortaklarına da çağrı yaparak, TSK'ya karşı durmaları için destek istedi.HDP Sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:'Kürtleri soykırıma uğratma, varlıklarını ortalıktan kaldırma ve yok etme planıdır. Bu plan sadece Kürtlere değil, bu topraklarda tüm halkların geleceğine yöneltilmiştir. Yaşayan tüm demokrasi güçleri, aydınlar, sanatçılar bu kirli oyuna ses çıkartmalıdır.'HDP Sözcüsü Ebru Günay, Türkiye'nin güney sınırında yer alan terör unsurlarına yönelik yürüttüğü sınır ötesi operasyonları 'soykırım' olarak niteledi. Günay, ittifak ortaklarına da çağrı yaparak, TSK'ya karşı durmaları için destek istedi.