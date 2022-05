Dünya bunu konuşuyor: Servetleri her iki günde 1 milyar dolar artıyor! 'Acıdan Kar Elde Etmek'

Dünya İngiltere'de Oxfam'ın yayımladığı raporu konuşuyor. Rapora göre Covid-19 salgını döneminde her 30 saatte bir olmak üzere 573 kişinin 'Yeni dolar milyarderi' olduğunu ve özellikle dünyayı kasıp kavuran gıda ve enerji fiyatlarından beslenen milyarderlerin her iki günde 1 milyar dolar servetlerine servet kattığını ortaya koydu.

İngiliz uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam'ın'Acıdan Kar Elde Etmek' başlığıyla yayımlanan raporda gıda ve enerji sektöründeki milyarderlerin servetlerini her iki günde 1 milyar dolar artırdığını gösterdi.GIDA VE ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ MİLYARDERLERİN SERVETİ HER İKİ GÜNDE 1 MİLYAR DOLAR ARTIYORTemel ürünlerin maliyeti önceki yıllara kıyasla çok daha hızlı artarken, gıda ve enerji sektöründeki milyarderler ise servetlerini her iki günde 1 milyar dolar artırdı.MİLYARDERLERİN SERVETLERİ DÜNYANIN YÜZDE 13,9'UNA ULAŞTIMilyarderlerin serveti salgının ilk 24 ayında son 23 yılın toplamından daha fazla artış gösterdi. Böylelikle, dünya milyarderlerinin toplam serveti küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 13,9'una ulaştı.HER 33 SAATTE 1 MİLYON KİŞİ AŞIRI YOKSULLUKLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRÖte yandan, bu yıl her 33 saatte 1 milyon kişi olmak üzere 263 milyonu aşkın insan ise aşırı yoksullukla karşı karşıya kalabilir."SALGIN, GIDA VE ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR MİLYARDERLER İÇİN LÜTUF OLDU"Oxfam Uluslararası İcra Direktörü Gabriela Bucher, İsviçre'de düzenlenen Davos Zirvesi ile eş zamanlı paylaşılan rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Milyarderler, servetlerindeki inanılmaz artışı kutlamak için Davos'a geliyorlar. Salgın ve halihazırda gıda ve enerji fiyatlarındaki keskin artışlar, onlar için lütuf oldu." dedi."MİLYONLARCA İNSAN SADECE HAYATTA KALABİLME MÜCADELESİ VERİYOR"Bucher, buna karşılık, aşırı yoksullukla mücadelede onlarca yıllık ilerlemenin şimdi tersine döndüğünü, milyonlarca insanın sadece hayatta kalabilmenin hızla artan maliyetiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:SÜPER ZENGİNLER DÜNYA SERVETİNİN ŞOK EDİCİ BİR MİKTARINA EL KOYDU""Milyarderlerin servetleri artık daha akıllı ya da daha çok çalıştıkları için artmadı. İşçiler daha az ücretle ve daha kötü koşullarda daha çok çalışıyor. Süper zenginler, sistemi onlarca yıldır herhangi bir ceza almadan kendilerine göre ayarladı ve şimdi bunun faydasını görüyorlar. Özelleştirme ve tekeller, yasal düzenlemelerin ve işçi haklarının yok edilmesiyle, dünya servetinin şok edici bir miktarına ele koyarken, nakitlerini hükümetlerin suç ortaklığıyla vergi cennetlerinde saklıyorlar."