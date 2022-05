Devlet Bahçeli ülkücü şehitleri andı!

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:Bir gül bahçesine girer gibi kara toprağın bağrına girdiler. Gerçekten cennetin açılmış kapılarına yürüdüler. Her birisi Yusuf yüzlü Yavuz yürekliydi. Vuruldular ama taviz vermediler. Düştüler ama boyun eğmediler. Son nefeslerinde bile korkuyu ürküttüler. Şehitlerimiz kutlu davamızın şeref tacıdır. Onlar her devrin adamı değildiler. Mücadelelerinde haklıydılar, müktesabetleri hakikatle pekişmişti. Şehitlerimizin mücadelesi boşuna verilmemiştir. İntikam kuyruğuna girenlere sesleniyorum. Bizim yolumuz hak yoludur, hakikat yoludur. İşbirliğin kafesine girmiş mandacılara ne tarihimizi yargılatırız ne de devletimizi kirli ellerine bırakırız. Soylu iradeyi hiçbir saldırının yıkamayacağını muhataplarına iletmek isterim. Şehitlerimiz her daim övüncümüzdür. Bizim yolumuzu şehitlerimiz çizmiştir.