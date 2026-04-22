Araç Sahiplerine Müjde! Yarın Pompa Fiyatları Değişiyor

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yarın motorine 2,33 lira indirim gelecek.23 nisan perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,33 TL indirim beklenmektedir.Eşel Mobil Sistemi gereği indirimin yüzde 75 oranı ÖTV den karşılanacak kalan yüzde 25 oran ise pompa satış fiyatına yansıtılacak.Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları bugün ne kadar?Benzin: 62.70 TLMotorin: 71.59 TLLPG: 34.99 TLBenzin: 62.56 TLMotorin: 71.45 TLLPG: 34.39 TLBenzin: 63.67 TLMotorin: 72.71 TLLPG: 34.87 TLBenzin: 63.94 TLMotorin: 72.99 TLLPG: 34.79 TL