AB Komisyon Başkanı Konuştu! Dikkat Çeken Türkiye Çıkışı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin genişlemesini desteklediğini vurguladı.Die Zeit gazetesine konuşan Ursula von der Leyen, 'Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz' dedi.Ursula von der Leyen, Avrupa'nın bugüne kadar Rusya'dan ucuz enerji, Çin'den ucuz iş gücü ve ABD'den güvenlik desteğine dayalı model izlediğini, ancak bu dönemin sona erdiğini belirtti.AB'nin kendi güvenliğini ve ekonomik gücünü yeniden inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Ursula von der Leyen, 'Kendimizi tamamen yeniden konumlandırmalıyız. Daha bağımsız olmalıyız' ifadelerini kullandı.AB içinde karar alma süreçlerine de değinen Ursula von der Leyen, özellikle dış politikada oybirliği ilkesinin değiştirilmesi gerektiğini savundu.Dışişleri Bakanları Konseyi'nde çoğunluk oylamasına geçilmesi çağrısında bulunan Ursula von der Leyen, Avrupa'nın daha hızlı ve etkili karar alabilmesi gerektiğini dile getirdi.Enerji politikalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ursula von der Leyen, yenilenebilir kaynakların yanı sıra nükleer enerjinin de gerekli olduğunu kaydederek, 'Nükleer enerjiden vazgeçmek hataydı' dedi.Dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik ortak Avrupa yaklaşımına ihtiyaç olduğunu ifade eden Ursula von der Leyen, sosyal medya ve çevrim içi platformlara karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini kaydetti.