Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, (Muğla dışında) Ege, Batı Akdeniz, (Konya ve Karaman dışında) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde (3-5 derece) azalarak mevsim normallerinin altına, doğu kesimlerinde (2-4 derece) artarak normallerinin üzerine çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın ise genellikle güney, güneybatı, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İzmir ve Manisa.Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Birecik, Sakarya, Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, (Muğla dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman dışında) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE °C, 15°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 13°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 13°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 19°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 19°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu