Beyaz TV'nin sevilen programı Ne Var Ne Yok izlenme rekorları kırdı!

Her perşembe Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok programı izlenme rekorları kırdı. Mustafa Kurnaz'ın, Ümit Özdemir'in konuk olduğu program AB grubunda 18., saatinde ise 1 olarak bir rekora imza attı.İzleyicizilerı ekranlara kitleyen yayında, son günlerin en çok tartışılan konusu Maymun Çiçeği Virüsü hakkında inanılmaz belgeler yayınlandı.