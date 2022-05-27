Başkan Erdoğan'dan DEİK Merkez Ofisi açılışında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Önce güven iklimini tesis ettik. Devletine güvenen iş dünyamız bir anda şaha kalktı.Buradan 7.5 saatte İzmir'e gidilirken, 3.5 saatte nasıl gidilir onu gösterdik. İzmir-Manisa arasındaki dağlar aşılamıyordu, Sabuncubeli Tüneli'ni yaptık. Biz bunlarla hiçbir zaman yetinmedik. Aşk ile koşan yorulmaz dedik. Bütün bunlarla beraber 6100 KM'den aldığımız karayollarını 28 bin KM'ye çıkardık.