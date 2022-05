Bakan Çavuşoğlu: Birlikte adım atmaya devam edeceğiz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile İstanbul'da gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ile BAE arasında derin tarihi, kültürel, beşeri bağlar bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, bunun üzerine her alanda ilişkileri geliştirme konusunda güçlü iradelerinin bulunduğunu söyledi.Geçen yıldan bu yana yapılan karşılıklı ziyaretlerle bu iradeyi bir kez vurguladıklarını ortaya dile getiren Çavuşoğlu, 'İlişkilerimizde yeni bir döneme geçtik.' dedi.Türkiye ile BAE arasındaki karşılıklı ziyaretlere değinen Çavuşoğlu, bu ziyaretlerde iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutuyla değerlendirme imkanı olduğunu kaydetti.Çavuşoğlu, Al Nahyan ile bugün yaptıkları görüşmede ticaret, teknoloji, finans, ulaştırma dahil pek çok alanda BAE ile Türkiye arasında kat edilen mesafeyi gözden geçirdiklerini, gelecek dönemdeki atılabilecek adımları ele aldıklarını ifade etti.Türkiye ile BAE arasında gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin hedeflerinin bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, 'Tüm kurumlarımızla birlikte ilişkilerimizi ticaretten tarıma, savunma sanayiden sağlık ve turizme uzanan geniş bir yelpazede ilerletmek için çalışıyoruz.' diye konuştu.Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaret hacmine de değinen Çavuşoğlu, 'BAE, Körfez bölgesinde en büyük ticaret ortağımız. İkili ticaret hacminde 2021'de 8 milyar dolara yaklaştık. Ulaştığımız bu rakam geleceğe yönelik bizleri daha da umutlandırdı. 10 milyar hedefine kolayca ulaşacağız. En az 15 milyar dolarlık bir yeni bir ticaret hacmi hedefi koymamız lazım.' ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, Türkiye ile BAE'nin karşılıklı yatırımlar, ortak teknoloji fonu gibi adımlarla yüksek teknoloji alanında dünyada etkili bir güç birliğine gideceğini kaydetti.Çavuşoğlu, Türk yatırımcıların BAE'deki yatırımlarını artırmak için çaba sarf ettiğini belirterek, Türkiye'de de BAE'nin yatırımlarının arttığına dikkati çekti.Türk müteahhitlerin geçmişte BAE'de çok önemli projeleri hayata geçirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 'İlişkilerimizde açılan yeni sayfayla beraber, müteahhitlik firmalarımızın tekrar geri dönmeye başladığını gördük. Ama bizim özellikle üçüncü ülkelerle de iş birliği yapmamız gerekiyor. Afrika'da nasıl iş birliği yapabileceğimizi görüştük ve firmalarımızı üçüncü ülkelerde iş birliği yapmaları konusunda teşvik edeceğiz.' diye konuştu.Çavuşoğlu, iki ülkenin, Körfez'i Avrupa'ya bağlayacak çok önemli ulaştırma projeleri üzerinde çalıştığını belirterek, 'Irak üzerinden gelecek demiryolu ve karayolu projesi. İlgili kurumlarımız bu konuda görüşmelerini devam ettiriyorlar.' dedi.İki ülkenin, kapsamlı ticaret anlaşması imzalaması konusundaki mutabık kaldığına vurgu yapan Çavuşoğlu, 'Bu yıl bitmeden bu anlaşmayı da imzalamak istiyoruz. Yani serbest ticaret anlaşması anlamına gelecek.' ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, BAE'nin Hindistan'la imzaladığı ticaret anlaşmasını 88 günde tamamladığını hatırlatarak, 'Biz de bundan esinlenerek, ilham alarak en kısa sürede müzakereleri tamamlamak istiyoruz. Her iki ülkenin ekonomisi için yararlı olacaktır.' diye konuştu.İki ülkenin, ilişkilerin her alanda çok daha iyi noktaya gelebilmesi için sadece ziyaretlerde bulunmadığını, yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Çavuşoğlu, gelecek süreçte ziyaretlerin devam edeceğini ve iş birliğinin güçleneceğini belirtti.Çavuşoğlu, son dönemdeki diplomatik temaslarına ilişkin bir soru üzerine, 'Hepimizin ortak amacı, geçmişte ayrılıklar oldu, görüş ayrılıkları oldu, farklı konumlarda olduk. Ama bunların bir faydasının olmadığını da hep birlikte gördük. Kendi aramızdaki bölünmelerin kimseye bir faydası yok.' değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna savaşının, dayanışmaya, birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, 'Gıda güvenliği olsun, enerji sıkıntıları olsun... Bunlar hep dayanışmayla aşılabilecek konular. O nedenle biz daha önce görüş ayrılığı içinde olduğumuz tüm ülkelerle ilişkilerimizi azami bir şekilde normalleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Tabii bu çabalar karşılıklı.' dedi.İsrail'e ziyaretinin de bu anlamda faydalı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin İsrail'le görüş ayrılığı içinde olduğu konulara da dikkati çekti.Çavuşoğlu, şöyle devam etti:'Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın statüsü hepimiz için kırmızı çizgidir. Sonuçta bu konuda görüş ayrılığımız var ama ramazan ayında gördük ki, diyaloğun da faydası var. Bu diyaloğu sürdüreceğiz. Diğer taraftan farklı ülkelerle de görüş ayrılığı içinde olabiliriz. Her görüş ayrılığı içinde olan ülkeyle ilişkileri kesmek de doğru bir yaklaşım değil. Bu anlayış herkeste var, karşılıklı var. Filistin meselesinde de Filistinli kardeşlerimizin mesajlarını İsrail tarafına çok açık şekilde ilettik. Kendi aralarında diyalogun tesis edilmesinin önemini de vurguladık.'Libya ve Yemen olmak üzere bölgesel konulara da değinen Çavuşoğlu şunları kaydetti:'Mısır ile de önümüzdeki süreçte inşallah daha ileri adımları da atarız. Bunları da değerlendirdik. Libya konusunda görüş ayrılıkları vardı, şimdi hepimiz Libya'nın istikrarı için birlikte çaba sarf ediyoruz. Yemen'de sorunlar var, terör saldırıları oldu. Biz dayanışmamızı hem Suudi Arabistan ile hem de BAE ile gösterdik. Teröre karşı da birlikte mücadele etmemiz lazım. Türkiye olarak tutumuz gayet açık. Sonuçta bu doğrultuda birlikte çalışmaya, birlikte adım atmaya devam edeceğiz. Bu hepimizin yararına, kendi halklarımızın yararına. Tüm Müslümanların da yararına. Bölgenin istikrarı bakımından, barışı bakımdan da önemlidir.'