Türkiye'nin 2024 hava yolunda hedefi belli oldu

Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının 2024'te 210 milyon kişiye ulaşması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 'Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri Raporu' revize edildi.Buna göre, geçen yıl direkt transit yolcular dahil 128 milyon 350 bin 222 olan hava yolu yolcu sayısının, bu yıl yüzde 34,1 artışla 172 milyon 80 bin 183'e yükseleceği öngörülüyor.Gelecek yıl yolcu sayısının 196 milyon 462 bin 511'e çıkacağı tahmin edilirken bu sayının 2024'te 209 milyon 894 bine ulaşması bekleniyor.Hava yolu yolcu sayısında en büyük artış dış hatlarda olacak. Geçen yıl 59 milyon 689 bin 585 olan dış hat yolcu sayısı, bu yıl yüzde 51,1 artışla 90 milyon 199 bin 989'a çıkacak. Dış hat yolcu sayısının 2023'te ise 102 milyon 494 bin 830, 2024'te ise 110 milyon 429 bin 357 olması bekleniyor.Geçen yıl 68 milyon 466 bin 177 olan iç hat yolcu sayısının ise bu yıl yüzde 18,9 artarak 81 milyon 392 bin 726 olarak gerçekleşeceği hesaplanıyor. İç hat yolcu sayısının 2023'te 93 milyon 452 bin 296'yı, 2024'te ise 98 milyon 923 bin 275'i bulacağı öngörülüyor.UÇAK TRAFİĞİ ARTACAKGeçen yıl transit üst geçişler dahil 1 milyon 466 bin 860 olan uçak trafiğinin ise bu yıl 1 milyon 802 bin 553'e yükseleceği öngörülüyor. Uçak trafiğinin gelecek yıl 2 milyon 80 bin 278'e, 2024'te 2 milyon 239 bin 830'a çıkacağı tahmin ediliyor.Rapora göre, iç hat uçak trafiği 2024'te 948 bin 920 olacak. Dış hatlarda uçak trafiği ise 792 bin 276'ya yükselecek.Geçen yıl 262 bin 242 olan transit üst geçiş sayısı, bu yıl 372 bin 153'e, gelecek yıl 455 bin 255'e, 2024'te de 498 bin 634'e çıkacak.Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl 3 milyon 432 bin 517 ton olan yük hareketinin ise bu yıl 4 milyon 91 bin 273 ton olması bekleniyor. Bunun 2024'te 5 milyon 112 bin 390 tona çıkması öngörülüyor.