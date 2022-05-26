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Türkiye'de bir ilk olacak: Bor madeni için önemli adım atılıyor

Dünya üzerindeki en yüksek bor rezervine sahip olan ülke olan Türkiye'de, Bandırma'daki yılsonu, tonu 40 bin dolar olan bor karbür üretimine başlanıyor.

Ekleme: 26.05.2022 - 09:39 Güncelleme: 26.05.2022 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de bir ilk olacak: Bor madeni için önemli adım atılıyor
Dünyanın en büyük bor rezervine sahip olan Türkiye, bir eşik atlıyor. Bandırma'daki tesis yılsonu, tonu 40 bin $ olan bor karbür üretimine başlayacak

'TAMAMI TÜRKİYE'DE OLACAK'

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, 'Tonu 120 dolardan başlayan cevher, borik asit olduğunda tonu 800 dolar, bor karbür tozu olduğunda 40 bin dolar, zırh malzemesi yapıldığında 400 bin dolar. İlk defa, 2022 sonunda bu değer zincirinin tamamı Türkiye'de olacak. Bor karbür tozunu Eti Maden'in Bandırma İşletmelerinde, zırhı Ankara'da yapacağız. Kayseri'ye de yeni bir firma kuruldu' dedi.


Borun hafif ve hareket kabiliyetinin yüksek olduğunu, daha az enerji harcandığını anlatan Keleşer, 'Çelikle bir askerimizi, polisimizi, jandarmamızı 20 kiloyla, borla 7-8 kiloyla zırhlıyorsunuz. Bir tank 10 tonla zırhlanıyor. Bor karbürle bu rakam 3 tona iniyor' açıklaması yaptı.

Borun kullanıldığı sektörlerle ilgili bilgi veren Keleşer, 'Borumuzun yüzde 50'si cam, yüzde 17'si tarım, yüzde 15'i seramik, yüzde 2'si temizlik, yüzde 16'sı diğer sektörlerde kullanılıyor. Gübre kullanımında bor, ilk defa seramiğin önüne geçti' dedi.

Yurtdışında bor kullanımını artırmak için kahve, soya, tahin, pirinçle ilgili çalışmalar yaptıklarını da anlatan Keleşer, ürüne göre verimin yüzde 15-25 arttığını söyledi.
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