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Suriye'ye yeni operasyon: Süleyman Şah Türbesi yerine dönecek

Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek yeni harekatla birlikte sınıra yakın bölgeler terörden arındırılacak, Süleyman Şah Türbesi tekrar ait olduğu yere taşınacak.

Suriye'ye yeni operasyon: Süleyman Şah Türbesi yerine dönecek
Ekleme: 26.05.2022 - 10:31 Güncelleme: 26.05.2022 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Suriye'ye yeni operasyon: Süleyman Şah Türbesi yerine dönecek
Sınır boyunu terörden temizlemekte kararlı olan Türkiye, bu kapsamda PKK/YPG'ye yönelik harekatlar başlattı.

Mehmetçik'in yaptığı Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı gibi birçok harekat ile geniş alanlar terörden arındırıldı.

Sınır hattı temizlense de YPG/PKK'li teröristler sınırdan itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan güvenli bölgeleri saldırılarla tehdit ediyor.

Örgütün sivilleri hedef alan terör saldırılarında Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Halep'in Tel Rıfat ilçesi, sınıra 30 kilometre uzaklıktaki Halep'in Münbiç bölgesi ile sınırdaki Aynularab (Kobani) ilçesi öne çıkıyor. Nitekim örgüt, bu bölgeleri terör saldırılarında üs olarak kullanıyor.

Yeni harekat sinyali

Terör örgütüne göz açtırmamakta kararlı olan Türkiye ise, yeni harekat sinyalini verdi.

Hafta başındaki Kabine toplantısının ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz.' demişti.

'Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz operasyonlar başlayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar, harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır.' ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın yaptığı operasyon açıklamasının ardından harekatın detayları da belli olmaya başladı.


15 bin kilometrelik alan temizlenecek: Kritik noktalar terörden arındırılacak

Komuta kademesinin titizlikle hazırladığı harekat planına göre Ayn İsa, Ayn el Arab, Menbiç ve Tel Rifat'taki PKK varlığını bitirecek harekata Suriye Milli Ordusu ile birlikte 50 bin kişi katılacak.

Terörden arındırılacak 15 bin kilometrekarelik alannın içinde Suriye'nin en büyük barajı Set Tişrin, Minniğ Askeri Hava Üssü, Halep'e açılan kapı Tel Rifat kasabası gibi kritik noktalar bulunuyor.

Süleyman Şah Türbesi, ait olduğu yere dönecek

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre, kritik noktaların yanı sıra harekatla birlikte en önemli noktalardan biri olan Süleyman Şah Türbesi'ne de ulaşılacak.

7 yıl önce nakledilen Süleyman Şah Türbesi, tekrar ait olduğu Karakozak'a taşınacak.

Türkmenler savaşmaya hazır

PKK'nın karargah kurduğu türbenin temizlenmesi, manevi açıdan motivasyon unsuru olacak. Bölgede yaşıyan Türkmenler de Mehmetçik'le birlikte savaşmaya hazır.

Tüm bunların yanı sıra askeri açıdan da hazırlıklar tamam.

Bölgedeki 15 Türkmen köyünün desteğini arkasında hisseden Mehmetçik, sınır boyunca yine PKK/YPG'nin kabusu olacak.

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