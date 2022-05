Senaryo ABD'den sahne Kılıçdaroğlu'ndan! CIA, Pentagon, FETÖ kuklası! İşte 'kaçış' yalanını sunan piyon!

CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan, TURKEN Vakfı üzerinden yürütülen kirli algının kilit aktörlerinden biri olarak dikkatleri çekiyor.TURKEN Vakfı'nın yaptığı bina ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'para kaçırıyorlar, kaçacaklar' şeklinde FETÖ vari bir dille yürüttüğü iftira kampanyasını haşhaşiler ve CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan yıllardır yapıyor.CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan, 6 Mayıs'ta kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iftiraya gerekçe gösterilen belgeleri yayınladı. Özcan, 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 tarihileri arasını kapsayan belgeleri ABD Gelirler Dairesi'nden (IRS) aldığını belirtmişti.BURAM BURAM FETÖ!FETÖ'cülerin yönettiği Fuat Avni isimli Twitter hesabı, 5 Ekim 2015'te 'Önce paraları çıkaracak. Sonra da ailesi ve kendisi kaçacak' diyerek iddiayı dile getirmişti. İbrahim Öztürk, Adem Yavuz, Said Sefa da iddiayı birden çok dillendirdi. Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan kaçacak' söylemini ilk kez 19 Mart 2014'te FETÖ'nün televizyon kanalı Samanyolu'nda dillendirdi.SINIR ÖTESİ HAREKÂTI ENGELLEME ÇABASIBaşkan Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde yeni bir harekat olacağını belirtmesi üzerine ABD panikledi. Washington, harekâtın 'Bölgesel istikrarı zedeleyeceği'ni ileri sürdü. Kılıçdaroğlu'nun harekâtla eşzamanlı çıkış yapması dikkat çekti.Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden dolaşıma soktuğu iftiraların kaynağı olan Yurter Özcan'ın sicili de hayli kabarık. İşte tarih tarih örnek örnek deşifre...FARA (ABD Adalet Bakanlığına bağlı Yabancı Temsilci Kayıt Yasası) kayıtlarına göre Özcan'ın 2020'de yüz yüze görüştüğü isimlerden bazıları Alan Makovsky, Max Hoffman, Michael Werz. Üç isim de Washington merkezli Amerikan İlerleme Merkezi'nden. (Center for American Progress – CAP) Merkez, Türkiye karşıtı raporları ve CIA bağlantılarıyla tanınıyor. Özcan'ın 9 Mart 2020'de de gölge CIA olarak adlandırılan Amerikan Dış İlişkiler Konseyi (CFR)'nin tescilli Türkiye düşmanı Steve Cook'la bir araya geldiği belirtiliyor.Yurter Özcan, Türkiye düşmanı ve FETÖ koruyucusu ABD'li Senatör John McCain ile de yakındı. Öyle ki Özcan, neoconların ünlü ismi McCain vefat ettiği zaman, 'Huzur içinde uyu Senatör McCain - Harika bir yurtsever ve Türk halkının iyi bir dostu.' ifadeleriyle tweet atmıştı.ÖZCAN-BARKEY BULUŞMASICHP'nin, FETÖ'nün kalkışması öncesinde ve sonrasında ABD'de yoğun bir görüşme trafiğine imza attığı ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı belgelerine göre CHP'nin resmi temsilcisi Fazlı Yurter Özcan darbe girişiminden 1 gün önce ABD Savunma Bakanlığı'nda sır ziyaretlere imza attı. Darbede sonra ağustos ayında da Özcan'ın görüşme trafiği devam etti. CHP temsilcisinin görüşme listesinde darbe destekçilerinden, CIA uzantılı sözde sivil toplum kuruluşlarına kadar çok sayıda isim ve kurum var.5 BİN 500 BELGENİN ARASINDAN ÇIKTIABD'de lobi faaliyeti yürüten kişi ve kurumlar, bu kapsamda yaptığı görüşmeleri ve yaptığı harcamaları 6 ayda bir Adalet Bakanlığı'na bildiriyor. Bakanlık ise FARA(Yabancı Kayıt Kanunu) olarak bilinen belgeleri kamuoyu ile paylaşıyor. Arap gazeteci ve aktivist gençlerin 2014 yılında kurduğu medya ve araştırma sitesi 'Sasapost' bu resmi belgeler üzerinden 'Washington'a Hac' isimli bir rapor yayınladı. Sasapost ekibi, aralarında Türkiye'nin de olduğu 23 ülkenin ABD'de yürüttüğü lobi faaliyetlerinin izini sürdü ve 5 bin 500 belge 431 sözleşmeyi inceleyerek çarpıcı raporlara imza attı. Ekibin Türkiye dosyasında hazırladığı başlıklardan birisi de 'CHP'nin Washington'daki lobi' faaliyetleri oldu.DARBEDEN ÖNCE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAMerkezin yayınladığı resmi belgelere göre CHP'nin resmi ABD'deki resmi Temsilcisi Fazlı Yurter Özcan, lobi faaliyetleri kapsamında onlarca görüşme gerçekleştirdi. Ancak en yoğun ve dikkat çekici görüşme trafiğine 2016 yılında 15 Temmuz kısa bir süre önce ve sonra imza attı.Darbeden 2,5 ay önce, 12 14 Nisan 2016 tarihleri arasında 2 parti yöneticisi Washington ta kulisleri yoklayan Özcan, darbe girişiminden önce bir kez daha ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kapısını aşındırdı.PENTAGON'DA KİMİNLE NE GÖRÜŞTÜ?Özcan, darbeden önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de terörle mücadele ve iç politika dosyası üzerinde çalışan Kidnard Raymond ile bir araya geldi. FETÖ'cülerin kalkışmasına saatler kala Özcan bir kez daha sahne aldı. Özcan, 14 Temmuz'da ABD Savunma Bakanlığı'nda sır bir görüşme gerçekleşti. Özcan'ın bu ziyarette kiminle, hangi konuda görüştüğü merak konusu oldu.CIA'İN ARKA BAHÇESİNDEÖzcan'ın darbe girişimi sonrası 8 Ağustos'ta görüştüğü isimler listesindeki bir diğer isim ise Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan (NED) Richard Kraemer. Türkiye'de adı sı ksık duyulan vakıflardan birisi. ABD gizli servisi CIA'ın arka bahçelerinden birisi olan vakıf, Türkiye'deki birçok muhalif basın yayın oganını fonluyor. Özellikle FETÖ'cü darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılı başlangıcından itibaren bu fonu 6 kat artıran vakıf, Gezi olaylarında aktif rol alan STK'lara da para akıttığı iddia ediliyor.ABD Adalet Bakanlığı'na sunulması zorunlu olan belgede Özcan'ın görüşme trafiği gün gün gösterildi.FETÖ TETİKÇİSİ DE LİSTEDE15 Temmuz'dan 1 gün önce ABD Savunma Bakanlığı'na giden Yurter Özcan, darbe girişiminden sonra da nefes kesen bir görüşme trafiğine imza attı. FARA belgelerine göre 3 Ağustos ta dünyadaki tüm Yahudi teşkilatlarının Çatı Örgütü olan Bnai Brith in Başkan Yardımcısı Dan Mariaschin ile görüşen Özcan, aynı gün ABD ile İsrail Devleti ilişkilerine yön veren Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'ni (AIPAC) ziyaret etti. Özcan'ın 3 Ağustos temasları bununla da sınırlı kalmadı.Michael RubinBeyaz Saray'a giden darbe girişimini önceden bildiği iddia edilen ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Danışmanı Anna Adeola Makanju ile görüştü. Makanju'nun dikkat çeken özelliği ise eğitimini, dünyanın dört bir yanındaki renkli darbelerin mimarı George Soros'un bursu ile tamamlamış olması. CHP'lilerin 4 Ağustos'taki durağı da Türk kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim oldu. Özcan, FETÖ'nün ABD'deki ön tanıdık lobicilerinden birisi olan Michael Rubin ile görüştü. 15 Temmuz kalkışmasından yaklaşık 4 ay önce yazdığı bir yazıyla Türkiye'de darbe olabileceğini söyleyen Rubin, bunun bir analiz değil bazı kaynaklar tarafından kendisine aktarılmış bir istihbarat olduğunu söylemişti.HANNAH'LA BAŞ BAŞA!Özcan, 12 Ağustos'ta Demokrasileri Savunma Vakfı'na (FDD) ikinci ziyaretini yaptı. Özcan'ın sunduğu belgede görüştüğünü açıkladığı isim ise John Hannah. Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın ilişkileri ile tanınan Hannah, Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Hannah, 15 Temmuz'dan 1 ay önce Türkiye'de darbe girişimi olacağını yazmıştı.John HannahCumhurbaşkanı Erdoğan için 'tehlikeli şahıs' ifadesini kullanan Hannah, darbe olacağını açık açık yazmıştı. Hannah, Erdoğan'a karşı bu tip bir müdahalenin de olasılıklar dahilinde olduğunu iddia etmişti. Hannah, şu ifadeleri kullanmıştı: Erdoğan problemi ABD çıkarları için büyük tehlikeler oluşturmaya devam ediyor. Er ya da geç bir hesaplaşma günü yaşanması ihtimal dahilinde. ABD, zararlarını azaltma hazırlıklarına şimdiden başlamalı…ORGANİZATÖRÜ DE UNUTMADIHenri BarkeyÖzcan'ın darbe girişiminden birkaç gün sonra başlattığı görüşme trafiğindeki diğer isim ise o dönem bir düşünce kuruluşu temsilcisi olan Henri Barkey. Özcan, Barkey ile 16 Ağustos'ta görüştü. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanzim edilen iddianameye göre bir dönem CIA'da çalışan Barkey, 15 Temmuz'da da rol aldı. O gece Büyükada'da bir otelde kalan Barkey, 15 kişilik ekibi ile gelişmeleri dakika dakika takip edip yoğun şekilde uluslararası irtibatlar kurdu. Girişimin başarısız olduğu kesinleşince 17 Temmuz'da Türkiye'den ayrıldı. Türkiye'den Barkey, terörist Fetullah Gülen'in ABD'de ikamet etmesini sağlayan CIA Şefi Graham Fuller'in da yakın arkadaşı. CHP'li Özcan'ın böylesine karanlık bir profille darbe girişiminden tam 30 gün sonra bir araya gelmesi dikkat çekici.Fazlı Yurter ÖzcanTÜRKİYE DÜŞMANI VAKFA KOŞTUÖzcan tarafından ABD Adalet Bakanlığı'na sunulan belgelere göre CHP'lilerin 5 Ağustos'taki durağı Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) oldu. Vakıf, isminin tam tersine demokrasiyi savunmak yerine FETÖ'cülerin 15 Temmuz'daki darbe girişimini açıktan destekledi. Vakıf, FETÖ'nün düzmece belgelerle açılan Halkbank ve Rıza Sarraf davalarında yer aldığı gibi soruşturmayı yürüten FBI ajanlarına ve soruşturmaya bakan savcılara da özel ödüller vermişti. CHP'lilerin 15 Temmuz tehlikesinin tam olarak savuşturulamadığı bir tarihte FETÖ ve darbe destekçisi vakıfta ne görüşmesi yaptığı merak konusu.FARA'ya sunulan belgelerde Özcan'ın e-imzası yer alıyor.