Rusya Merkez Bankası bir kez daha faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı ile bir kez daha faiz indirimine gitti.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde, 300 baz puan düşürdü. Beklenti ise 200 baz puanlık bir indirim yapılacağı yönündeydi.Alınan karar ile politika faizi yüzde 14,00'dan yüzde 11,00'a çekildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 'özel askeri operasyonu' öncesi yüzde 9,50 olan politika faizi, operasyon sonrası yüzde 17,00'a kadar yükseltilmişti.'FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM ETMEYE AÇIĞIZ'Rusya MB, faiz kararı ile birlikte yaptığı açıklamada, önümüzdeki toplantılarda faiz indirimine devam etmeye açık olduğunu belirtirken, finansal istikrar risklerinin bir miktar azalmasının sermaye kontrolü tedbirlerinin gevşetilmesine imkan verdiğini vurguladı.Banka açıklamasında Rus ekonomisi için dış şartların zorlu olmaya devam ettiği ve ekonomik aktiviteyi kayda değer şekilde kısıtlamaya devam ettikleri de belirtildi.Rusya MB'nin orjinal takvimde faiz toplantısı 10 Haziran'da görünüyordu.