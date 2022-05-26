Polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'un ölümünün üzerinden 2 yıl geçti! New York'ta gösteriler düzenleniyor!

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ölümünün üzerinden iki yıl geçti. "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketinin üyeleri, Floyd'un ölümünün ikinci yıl dönümünde Manhattan'daki Union Meydanı'nda bir araya gelerek gösteri düzenledi.

ABD'de Mayıs 2020'de ülke tarihinin en önemli olaylarından birini yaşadı. Siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesi büyük protestoların fitilini ateşledi.George Floyd'un, beyaz polisin dizinin altında 'nefes alamıyorum' sözleri, siyahilerin ABD'deki 400 yıllık tarihini özetliyordu.Polisin, boynuna 9 dakika bastırdığı 46 yaşındaki siyahi hayatını kaybetti.Hafızalardan silinmeyecek o görüntülerden sonra ABD'de kıyamet koptu.Yüz binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri, Başkent Washington dahil birçok şehirde hayatı felce uğrattı. Siyahi öfke zaman zaman şiddet ve yağma olaylarına dönüştü.Olayların yaşandığı ana caddeye 'Siyahilerin Hayatı Değerlidir Meydanı' adı verildi.Aşırıcılık yanlısı Antifa grubunun da katıldığı protestolar, 3 ay aralıklarla devam etti.Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin, 2021'deki duruşmada 22 buçuk yıl hapse mahkum edildi.