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Beyaz Gazete
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Muharrem İnce'den CHP'ye sert eleştiri!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında, CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. CHP'de Atatürk adından rahatsız olanların partide etkili yerlerde olduğunu dile getiren İnce, "CHP Atatürkçülük’ten uzaklaşmadı diyenler varsa baş başa bırakıyorum onları." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 26.05.2022 - 01:29 Güncelleme: 26.05.2022 - 01:29 / Editör: Ozge Selin
Memeleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den CHP'ye Atatürkçülük eleştirisi. Mitinglerde artık Atatürk posterlerinin yer almadığını dile getiren Muharrem İnce, odalardaki Atatürk fotoğraflarının tartışılması konuşulıyor ifadelerini kullandı.

CHP'DE ATATÜRK'ÜN ADINI MİLİTARİST BULANLAR VAR
İnce eleştirilerini şöyle sürdürdü; "Ben Atatürk diyemem Mustafa Kemal derim diyenler varsa, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyi militarist buluyorum diyenler varsa, bunlar da etkili kişilerse ve hala CHP Atatürkçülük'ten uzaklaşmadı diyenler varsa baş başa bırakıyorum onları."

KILIÇDAROĞLU'NA KANDİL TEPKİSİ
Öte yandan CHP Genel Başkanı bugün ziyarette bulunduğu Düzce'de de bazı prostestolarla karşılaştı.

Kılıçdaroğlu Düzce'de devam eden ziyaretleri esnasında bazı vatandaşların "Burası Kandil değil Düzce yanlış geldiniz" ve "Burası Kandil değil Kılıçdaroğlu" şeklindeki sözlü tepkisi ile karşılaştı.
Muharrem İnce'den CHP'ye sert eleştiri!
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