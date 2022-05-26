Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un da aralarında olduğu bazı iller için sağanak uyarısı yapıldı.Ayrıca, iki bölge için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Peki hangi bölgelerde sağanak ve toz taşınımı bekleniyor?İşte hava durumu haberinin detayları...SON DAKİKA: SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI UYARISIMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası,Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve toz taşınımı uyarısıTekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğusu ve Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGARHava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve toz taşınımı uyarısıRüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUMARMARAParçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğu ilçeleri ve Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Avrupa Yakası öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluSon dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve toz taşınımı uyarısıEGEAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 35°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 35°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluMANİSA °C, 37°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıSon dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve toz taşınımı uyarısıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 29°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluÇANKIRI °C, 29°CAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 30°CAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluKONYA °C, 29°CAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 27°CAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluDÜZCE °C, 32°CAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluSİNOP °C, 21°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 25°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 26°CAz bulutluORDU °C, 19°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 19°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor..ERZURUM °C, 19°CAz bulutluKARS °C, 19°CAz bulutluMALATYA °C, 26°CAz bulutluVAN °C, 17°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 29°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 28°CAz bulutluSİİRT °C, 28°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 30°CAz bulutlu ve açık