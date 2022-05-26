Kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibinden cesetler çıktı!

New York Times, Mead Gölü'nün mafya çeteleriyle ilişkisini irdeledi. Cesetlerden birinin Las Vegas mafyasının peşine düştüğü bir tatil beldesi yöneticisi olduğu düşünülüyor.Aynı zamanda insan kalıntılarından birinde bulunan bir ayrıntı, kurban hakkında daha çok bilgi verebilir. Nitekim birinde gümüş dolgulu bir çene kemiğinin olduğu tespit edildi.Gazete, Mead Gölü'nde bulunan insan kalıntıları, bir dönem gangsterlerin nasıl istedikleri gibi bir yönetim anlayışına sahip olduğuna vurgu yaptı.Uzmanlar, artan iklim krizi ve sıcaklık nedeniyle gölün daha da kuruyacağını ve daha da korkunç keşifler yapılma ihtimalinin olduğunu söyledi.Ayrıca, gölde bulunan insan kalıntıları oldukça zorlyıcı. Gölün rezervuarı o kadar büyük ki cesetler çok uzun yıllar boyunca gölde dolaşarak paramparça olmuş.Bu açıdan bakıldığında varildeki ceset aslında daha dezavantajlı durumda. Çünkü ceset suya maruz kalmadığı için su böcekleri yengeçler, balıklar, kuşlar ve leş yiyicilerinin hedefi olmuş.Ancak bunların hiçbiri yine de müffetişleri ve dedektifleri durdurabilmiş değil. Tüm yetkililer, cinayetlerin altındaki gizemi ortaya çıkarmaya çalışıyor.Göldeki cesetlerin Las Vegas mayfayaları ile ilişkisi olup olmadığı henüz net olarak bilinmiyor. Ancak Las Vegas Belediye Başkanı Oscar Goodman konuyla ilgili açıklama yaparak, 'Burada ne bulduğumuzu söyleyemem, ancak bir mafya için göl rahat kullanılabilecek bir alan' sözlerine yer vermişti.Varilde bulunan ceset ise kürek sörfü yapan iki kız kardeş tarafından bulunmuştu. Kardeşler önce cesedin bölgeye özgü bir koyun iskeleti olduğunu düşündü.Ancak daha yakına gittiklerinde iskeletin çenesi ve dişlerini görüp dehşete kapıldılar.Yetkililer araştırdıkça başka cesetler de bulacağını düşünüyor.Tüm dünyayı etkileyen küresel iklim krizi ABD'yi de vurmuş durumda. Özellikle Amerika'nın Batı kesiminde iklim krizi daha çok hissediliyor.Halkın artan su talebi bu durumu daha da perçilenmiş durumda. Suyun fazla kullanımı, kuraklığın mega boyutlara ulaşmasına neden oluyor.Bilim dünyası bölgedeki kuraklığı son 1200 yılın en büyük kuraklığı olara nitelendirdi. Aslında bu süreç yeni değil. Bölgedeki kuraklık seviyesi yaklaşık 20 yıldır alarm veriyor.