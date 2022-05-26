İstanbul'un 9 ilçesinde silah kaçakçılarına operasyon

İstanbul’un 9 ilçesinde silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon yapıldı. 32 şüphelinin adreslerine şafak vakti baskın yapıldı. Çok sayıda tabanca, şarjör, fişek, namlu, sürgü gibi suç eşyaları da ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Fatih, Şişli, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Başakşehir, Bahçelievler, Esenler ve Güngören ilçelerinde şüphelilerin adreslerine operasyon yapıldı. Şüphelilerde çok sayıda tabanca, şarjör, fişek, namlu, sürgü gibi suç eşyaları da ele geçirildi. Şüphelilerden 25'i yakalandı, diğerlerini arama çalışmaları sürüyor.